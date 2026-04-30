أعلن اللواء عبدالله عبد العزيز محافظ بني سويف، موافقة اللجنة العليا للبت في طلبات تقنين أراضي أملاك الدولة، على تحرير 5017 عقدًا للمواطنين، بواقع 4113 عقد مباني و904 عقود زراعية، في إطار جهود الدولة لاسترداد حقوقها وتقنين أوضاع واضعي اليد.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع بديوان عام المحافظة، بحضور بلال حبش نائب المحافظ، ومسؤولي الزراعة والإسكان والمساحة والري والأملاك وحماية الأراضي، إلى جانب رؤساء المدن وأعضاء لجان مكتب تقنين أملاك الدولة.

شهد الاجتماع استعراض مؤشرات الأداء الخاصة بملف التقنين، ومتابعة الموقف النهائي للطلبات المقدمة، إلى جانب مناقشة نسب التنفيذ والملفات المتبقية، وعرض الملاحظات الفنية والقانونية، فضلاً عن مراجعة الإحداثيات الخاصة بكل طلب لضمان الدقة والشفافية في الإجراءات.

أكد محافظ بني سويف متابعته المستمرة لملف تقنين أراضي أملاك الدولة، مشددًا على ضرورة تذليل أية معوقات قد تواجه المواطنين أو اللجان المختصة، والعمل على تسريع وتيرة إنهاء الإجراءات، حفاظًا على المال العام وتحقيق الاستقرار القانوني للمستفيدين.

يأتي ذلك في إطار خطة الدولة لاسترداد أراضيها وتقنين أوضاع المواطنين الجادين، من خلال آليات واضحة تضمن تحقيق العدالة والحفاظ على حقوق الدولة، بالتوازي مع دعم التنمية المستدامة بالمحافظة.