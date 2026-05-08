سوق مخالف.. المنيا تسترد 31 ألف متر مربع فى بني مزار

كتب : جمال محمد

03:51 م 08/05/2026
    إزالة سوق مخالف في المنيا (3)
    إزالة سوق مخالف في المنيا (2)

تابع اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أعمال حملة إزالة التعديات التي نفذتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار، ضمن أعمال الموجة 29 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، مؤكدًا استمرار جهود الدولة في استرداد حق الشعب وفرض سيادة القانون بكل حسم.

وأسفرت الحملة عن إزالة تعدٍ تمثل في إقامة سوق مخالف منذ عام 2017 بدون ترخيص، على مساحة 31 ألف متر مربع من أراضي أملاك الدولة الخاصة التابعة للإصلاح الزراعي، وتم إزالة السور المقام على الأرض بالكامل واسترداد المساحة المعتدى عليها باستخدام معدات الوحدة المحلية.

وأكد المحافظ أن الدولة لن تسمح بأي تعديات على أراضيها أو الأراضي الزراعية، مشددًا على أن القانون يُطبق على الجميع دون استثناء، وأنه لا تهاون مع أي مخالفات أو محاولات للتعدي على ممتلكات الدولة، مع استمرار تنفيذ حملات الازالة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على حقوق الدولة وهيبة القانون.

أملاك الدولة المنيا تعديات الأراضي الزراعية

