قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه لا يحتاج إلى أموال حكومية لتمويل مشروع صالة الاحتفالات (ballroom) في البيت الأبيض، وذلك في ظل معارضة متزايدة داخل الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ.

وجاءت تصريحاته في البيت الأبيض، ردًا على تقارير تفيد بأن الجمهوريين في مجلس الشيوخ تراجعوا عن مقترح يتضمن مليار دولار لأمن البيت الأبيض ومشروع الصالة، حيث قال ترامب: "أنا أقدم صالة الاحتفالات كهدية".

وأوضح ترامب، أن تمويل المشروع سيتم من خلاله شخصيًا ومن خلال متبرعين، رغم أن تفاصيل التمويل لا تزال غير واضحة.

وأضاف أن المشروع يُنفذ "بالتعاون" مع الجيش وجهاز الخدمة السرية، مشيرًا إلى أن "جزءًا كبيرًا" منه مرتبط بالأمن القومي.

كما قال إن هذه التغييرات "ليست من أجلي، لأنني سأرحل"، رغم أنه كان قد لمح في مناسبات سابقة إلى إمكانية بقائه في منصبه بعد انتهاء ولايته.