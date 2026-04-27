أجرى اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، جولة ميدانية مفاجئة داخل مستشفى سوهاج العام، لمتابعة مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، حيث تفقد عددًا من الأقسام الحيوية، ووجّه بتشكيل لجنة لحصر محتويات مخازن الصيدلية، مع التشديد على تحسين جودة الرعاية الصحية ومحاسبة أي مقصر.

جولة ميدانية لمتابعة الخدمات

أجرى محافظ سوهاج، اليوم، جولة تفقدية داخل مستشفى سوهاج العام، للاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، والوقوف على الحالة العامة بالمستشفى، وذلك بحضور الدكتور عمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج.

تفقد الأقسام الحيوية

شملت الجولة عددًا من الأقسام الحيوية، من بينها العناية المركزة، والعناية المتوسطة، وقسم المخ والأعصاب، والأسنان، والعظام، والحروق، حيث اطمأن المحافظ على توافر الأجهزة الطبية، وانتظام سير العمل، ومستوى النظافة، ومدى تقديم الخدمة الطبية للمرضى بشكل لائق.

توجيهات عاجلة بشأن الصيدلية

وخلال جولته، وجّه محافظ سوهاج بتشكيل لجنة مختصة للإشراف على فتح مخازن الصيدلية، وإجراء حصر شامل ودقيق لكافة محتوياتها، للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، ورصد أي عجز أو قصور، مع اتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة حيال أي ملاحظات.

الاستماع إلى المرضى والمواطنين

حرص المحافظ على لقاء عدد من المرضى والمترددين على المستشفى، واستمع إلى مطالبهم وشكاواهم، موجهًا بسرعة تلبيتها وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم، بما يضمن حصولهم على الخدمة الطبية المناسبة.

تحسين جودة الرعاية الصحية

أكد اللواء طارق راشد أن الدولة تولي القطاع الصحي اهتمامًا كبيرًا، وتعمل باستمرار على تطوير المنظومة الطبية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا على ضرورة الانضباط والمتابعة اليومية داخل المستشفيات.

محاسبة المقصرين وتذليل العقبات

وشدد محافظ سوهاج على أهمية إزالة أي معوقات قد تواجه المرضى، مع محاسبة أي تقصير أو إهمال، لضمان تقديم خدمة طبية متميزة تليق بأهالي محافظة سوهاج.