تمكنت حملة بمديرية التموين في كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، من ضبط مصنع لإعادة تدوير مخلفات الدواجن النافقة، لإنتاج مسحوق مجهول المصدر يُشتبه في استخدامه كعلف للأسماك.

جاء ذلك بناءً على توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات المهندس إبراهيم مكي محافظ كفر الشيخ، وبمتابعة الأستاذ سامح شبل، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ.

وشن رجال الضبط القضائي بديوان عام المديرية حملة تموينية برئاسة رضا صلاح، والورداني محمد، حيث تمكنت الحملة من ضبط المصنع لإنتاجه مسحوقًا غير مدون عليه بيانات أو مكونات أو اسم المصنع أو تاريخ الإنتاج والصلاحية.

جرى التحفظ على 8 أطنان و 155 كيلو جرامًا من المضبوطات فيما حُرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.

وقال سامح شبل، وكيل وزارة التموين في كفر الشيخ، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، إن الحملات الرقابية والتفتيشية على الأسواق والمنشآت مستمرة مع عدم التهاون مع أي مخالفات تضر بصحة المواطنين.