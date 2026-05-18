بإشراف وزير الزراعة.. لجان تفحص شكاوى مزارعي البطيخ في كفر الشيخ

كتب : إسلام عمار

10:22 م 18/05/2026
    لجنة الزراعة تفحص الاراضي
    خلال فحص اللجنة اراضي البرلس

أعلنت مديرية الزراعة في كفر الشيخ، اليوم الإثنين، تشكيل لجان من الوزارة والمديرية لفحص شكاوى مزارعي البطيخ بمركز البرلس، للوقوف على حقيقة الشكاوى واتخاذ ما يلزم وفقًا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء المهندس إبراهيم مكي محافظ كفر الشيخ.

رصد شكاوى من إصابات بالمحصول

كانت إدارة بلطيم الزراعية قد تلقت شكاوى من مزارعين بمركز البرلس تفيد بتضرر محصول البطيخ نتيجة إصابات نباتية أثرت على الإنتاج.

لجان ميدانية لمعاينة المحصول

ووجه المهندس فخري منصور، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، بتشكيل لجنة من الإدارة الزراعية ببلطيم ولجنة المتابعة بالمديرية، للمعاينة الميدانية للمحاصيل المتضررة ورصد المساحات المصابة داخل الأراضي الزراعية.

رفع تقارير للوزارة وتدخل عاجل

وعقب إعداد التقرير، تم إحالته إلى وزارة الزراعة، حيث وجّه الوزير بتشكيل لجنة فنية متخصصة ضمت عددًا من مسؤولي المحاصيل والخضر وفحص التقاوي والحوكمة، لمراجعة أسباب المشكلة.

فحص شامل للتربة والتقاوي

وتختص اللجنة بفحص المساحات المزروعة بالبطيخ محل الشكوى، إلى جانب التربة الزراعية والتقاوي والبذور المستخدمة، للوقوف على أسباب تضرر المحصول واتخاذ الإجراءات اللازمة.

