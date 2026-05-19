استقبل ميناء شرم الشيخ البحري، اليوم الثلاثاء، السفينة السياحية “AROYA” وعلى متنها 2957 سائحًا من جنسيات مختلفة، إضافة إلى 1042 فرد طاقم، ضمن رحلات السياحة البحرية الوافدة إلى الميناء.

ويبلغ طول السفينة 335 مترًا، وغاطسها 8.5 متر، وترفع علم مالطا.

سرعة إنهاء الإجراءات

وجرى إنهاء إجراءات الجوازات على متن السفينة فور وصولها للميناء، لتسهيل مغادرة السائحين وبدء برامجهم السياحية المختلفة، وكان في استقبال السفينة أسامة صالح.

برامج سياحية لزيارة معالم جنوب سيناء

ومن المقرر أن يزور السائحون عددًا من المقاصد السياحية الشهيرة بمدينة شرم الشيخ، منها محمية رأس محمد، وسانت كاترين، ودهب، إلى جانب كامب حبيبة ونويبع ونبق ووادي مندر وخليج نعمة.

كما تتضمن البرامج السياحية ممارسة الرياضات المائية والغوص وسياحة السفاري، والاستمتاع بالأجواء الدافئة التي تشتهر بها المدينة، وسط إجراءات أمنية وتنظيمية مشددة.

تنسيق كامل بين الجهات العاملة بالميناء

وأكد محمد عبد الرحيم ضرورة التنسيق الكامل بين الجهات العاملة بالميناء لسرعة إنهاء إجراءات التفتيش والجمارك والجوازات، مع تشديد الإجراءات الأمنية وتوفير أعلى درجات الراحة والتأمين للسائحين.

كما وجه التوكيلات الملاحية والشركات السياحية بتوفير أتوبيسات مكيفة لنقل السائحين خلال الجولات السياحية، بمرافقة سيارات شرطة السياحة وقوات التأمين، بما يسهم في إظهار الميناء بصورة حضارية تعكس مكانة الموانئ المصرية.

تطوير مستمر لميناء شرم الشيخ

ومن جانبه، أوضح اللواء أسامة صالح أن ميناء شرم الشيخ البحري يشهد أعمال تطوير مستمرة لرفع كفاءته التشغيلية واستيعاب السفن السياحية العملاقة، مشيرًا إلى تركيب شمندورة رباط جديدة ضمن أعمال التطوير، بما يسهم في زيادة طول الرصيف وتحسين خدمات التراكي.

وأضاف أن هذه الأعمال حظيت بإشادة ربان وطاقم السفينة “AROYA”، لما توفره من دعم لعوامل السلامة وسهولة التراكي، مؤكدًا حرص الهيئة على تطوير الموانئ المصرية وفق أحدث المعايير العالمية، بما يعزز مكانة شرم الشيخ على خريطة السياحة البحرية الدولية.