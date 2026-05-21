

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت ظهورها بملابس خادشة للحياء أثناء أداء رقصات، إلى جانب التلفظ بألفاظ تتنافى مع القيم المجتمعية.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة مينا البصل بمحافظة الإسكندرية.

مضبوطات تكشف النشاط

وعُثر بحوزة المتهمة على هاتفين محمولين والأدوات المستخدمة في التصوير، وبفحصهما تبين احتواؤهما على دلائل تؤكد نشاطها.

اعترافات صانعة محتوى

وبمواجهتها، اعترفت بنشر المقاطع المشار إليها عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

اقرأ أيضا

18 ثانية تحبس الأنفاس.. فيديو يوثق لحظة إطلاق النار على المواطنين في أسيوط





علاقة سرية وانتقام.. كيف انتهت قصة حب داخل كلية الطب بجريمة قتل؟





5 ملايين جنيه دية قبل فوات الأوان.. أسرة "طفلة كرداسة" ترفض التصالح والطب النفسي يدين القاتل