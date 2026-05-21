إعلان

بتُهمة "التسلل".. الكويت تعلن إحالة متهمين إيرانيين من الحرس الثوري للمحاكمة

كتب : مصطفى الشاعر

03:53 م 21/05/2026

الكويت

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت النيابة العامة في دولة الكويت، إحالة عناصر تابعة للحرس الثوري الإيراني إلى المحكمة المختصة، لمباشرة محاكمتهم عما أُسند إليهم من جرائم.

وتأتي هذه الخطوة القضائية العاجلة بعد تمكن السلطات الأمنية والكويتية من ضبط هؤلاء العناصر في 12 من مايو الجاري عقب تسللهم إلى جزيرة "بوبيان" الاستراتيجية، في واقعة كشفت عن عملية منظمة نُفذت بإعداد مُسبق وتنسيق محكم باستخدام قوارب وتجهيزات ملاحية وميدانية متطورة بقصد استهداف منشآت ومواقع عسكرية وسيادية وأمنية حساسة في البلاد.

عمل عسكري عدائي يستهدف سيادة الكويت ومحاولة تصفية قوة الحراسة

أكدت النيابة العامة، في بيان رسمي، نشرته عبر حسابها على منصة "إكس"، اليوم الخميس، أن القوات المسلحة المكلفة بتأمين الموقع رصدت العناصر التسللة في حينها واعتراضهم داخل المنطقة العسكرية المحظورة وعثرت بحوزتهم على أسلحة وذخائر وأجهزة اتصال ورصد.

وأوضح البيان، أن تلك الأفعال تجسدت بما صاحبها من تنظيم وإخفاء وتدبير عسكري مُسبق وما اقترن بها من شروع في قتل أفراد القوة القائمة بالحراسة من خلال إطلاق النار المباشر عليهم في عمل عدائي واضح استهدف سيادة الدولة وحرمة إقليمها وأمنها والنيل من استقرارها ومصالحها العليا.

تحقيقات موسعة ومعاينات ميدانية متخصصة ترفع الأدلة وتكشف أبعاد المخطط الإيراني

فيما يتعلق بالإجراءات القانونية المتبعة، أشارت النيابة إلى أنها باشرت إجراءات التحقيق فور إحالة المتهمين إليها، حيث انتقل فريق التحقيق لاستجوابهم ومواجهتهم بالقرائن الثابتة، كما تم إجراء معاينة ميدانية شاملة لموقع الحادث ورفع الآثار المادية والفنية المرتبطة به والاستماع لأقوال شهود العيان وأفراد قوة التأمين.

وبموازاة ذلك، كلّفت النيابة، الإدارة العامة للأدلة الجنائية بإجراء الفحوص الفنية على الأسلحة والمضبوطات وتحليل الآثار للإحاطة الكاملة بملابسات الواقعة ودوافعها وامتداداتها قبل صياغة قرار الإحالة النهائي للمحكمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الحرس الثوري الإيراني الكويت حرب إيران هجمات إيران على الخليج

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بايرن ميونخ يحتفل بالدوري الألماني على طريقة جمهور الزمالك
رياضة محلية

بايرن ميونخ يحتفل بالدوري الألماني على طريقة جمهور الزمالك
فيديو صادم.. طفل مقيد بسلسلة حديدية في طريقه للمدرسة والأم تعترف
حوادث وقضايا

فيديو صادم.. طفل مقيد بسلسلة حديدية في طريقه للمدرسة والأم تعترف
أول تحرك من الزمالك لحل أزمة إيقاف القيد بعد التتويج بالدوري
رياضة محلية

أول تحرك من الزمالك لحل أزمة إيقاف القيد بعد التتويج بالدوري
"سي إن إن": إيران تُعيد بناء قدراتها العسكرية.. والضربات الأمريكية الإسرائيلية
شئون عربية و دولية

"سي إن إن": إيران تُعيد بناء قدراتها العسكرية.. والضربات الأمريكية الإسرائيلية
ممدوح عباس يكشف تفاصيل استضافة محمد شحاتة: "روح أبوه ارتاحت"
رياضة محلية

ممدوح عباس يكشف تفاصيل استضافة محمد شحاتة: "روح أبوه ارتاحت"

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان