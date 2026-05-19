ألقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، القبض على المدعو "م.ع.م"، مالك سوبر ماركت شهير بمنطقة القباري التابعة لحي غرب، على خلفية اتهامه بالتعدي الجسدي على صغير يعمل لديه.

تفاصيل البلاغ والتحريات الأمنية

تعود ملابسات الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بالإسكندرية بلاغًا سيدة تفيد بتعرض ابنها القاصر للتعدي والتحرش المتكرر من قبل صاحب العمل بنطاق دائرة قسم شرطة مينا البصل.

وأوضحت الأم في بلاغها أن المتهم استغل وجود الطفل تحت إمرته في المحل التجاري لارتكاب هذه الأفعال بالمخالفة للقانون.

أقوال الصغير واعترافات المتهم

بمناقشة الصغير، أقر بصحة بلاغ والدته، مشيرا إلى أن المتهم كان يستدرجه داخل المحل ويتعدى عليه جسديا أكثر من مرة، مما دفعه لإبلاغ أسرته بالواقعة.

واستدعى ضباط مباحث قسم مينا البصل المشكو في حقه، وبمواجهته بالاتهامات والتحريات، أقر بصحة الواقعة وقيامه بالتعدي على الصغير مستغلا سلطته عليه كصاحب عمل.

الإجراءات القانونية المتبعة

حرر ضباط القسم محضرا بالواقعة تضمن اعترافات المتهم وأقوال المجني عليه، وجاري عرض المتهم على النيابة لمباشرة التحقيق.