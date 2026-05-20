تعرضت محطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة بالإمارات، في 17 مايو الجاري، لاعتداء طال منشآتها الخارجية؛ حيث اعترضت أنظمة الدفاع الجوي 3 طائرات مسيرة دخلت الأجواء من الحدود الغربية، نجحت في تدمير اثنتين منها، بينما أصابت الثالثة مولدا كهربائيا خارج النطاق الداخلي للمحطة.

اتهامات إيرانية للكيان الصهيوني بتأجيج حرب إيران وأمريكا

وفي تطور لافت، نقلت وكالة "تسنيم" للأنباء عن مصدر عسكري مطلع أن هذا الهجوم المسير على الإمارات نفذه الإسرائيليون.

وأوضح المصدر أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى من خلال هذه العمليات إلى دفع الإمارات نحو لعب دور سلبي أكبر في المنطقة ضد إيران لخدمة أجندات تتعلق بصراع إيران وأمريكا.

وأشار المصدر العسكري إلى أن إيران تعلن مسؤوليتها بوضوح عن أي إجراءات تتخذها، لكنه شدد على أن بعض الهجمات التي تستهدف الإمارات ينفذها الاحتلال الإسرائيلي لتوريط أطراف إقليمية.

وأكد أن طهران لا تضمر العداء لدول الجوار، بل تدعو لأن تتولى دول المنطقة تأمين أمنها الاستراتيجي بنفسها بعيدا عن التحريض الذي قد يؤدي إلى نشوب حرب إيران.

الدفاع الإماراتية تحسم مصدر المسيرات

وفي وقت سابق من اليوم، أصدرت وزارة الدفاع الإماراتية بيانا حسمت فيه الجدل حول مصدر التهديد؛ حيث أكدت أن تحقيقاتها المتعلقة بالاعتداء على محطة براكة للطاقة النووية أثبتت أن الطائرات المسيرة الثلاث كانت جميعها قادمة من الأراضي العراقية.

وأضافت الوزارة أن منظومتها الدفاعية تعاملت بنجاح خلال الـ48 ساعة الماضية مع 6

طائرات مسيرة معادية حاولت استهداف مناطق مدنية وحيوية.

وشددت الدفاع الإماراتية على أن دفاعاتها الجوية نجحت في اعتراض وتحييد الأهداف وفق أعلى درجات الجاهزية دون تسجيل خسائر بشرية أو تأثير على سلامة المنشآت الحيوية.

وأكدت الوزارة أن الإمارات تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وأمنها الوطني وفقا للقوانين والمواثيق الدولية، في ظل التوترات المتصاعدة التي تشهدها المنطقة ضمن معادلة إيران وأمريكا.

جاهزية عسكرية لمواجهة تداعيات حرب إيران

أكدت القوات الدفاع الإماراتية جاهزيتها الكاملة للتعامل مع أي تهديدات تستهدف أمن الدولة ومقدراتها الوطنية، مشيرة إلى أن التحديات الراهنة تتطلب يقظة تامة.