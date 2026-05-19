شارك المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه صورًا من أمام سفح الأهرامات، معلنًا بدأ التحدي بين أوسيك وريكو.

ونشر تركي صورًا لأبطال العالم في نزال الملاكمة التاريخي في الوزن الثقيل بين أوسيك وريكو، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام": "قبل ليلة النزال، التحدي بدأ بين أوسيك وريكو وكل العيون على بطولة " Glory in Giza"

تفاصيل النزال المرتقب بين أوسيك وريكو

تتحول أهرامات الجيزة يوم 23 مايو الجاري إلى مسرح استثنائي لأحد أبرز الأحداث القتالية المنتظرة عالميًا، مع انطلاق أمسية “Glory in Giza”، التي تجمع نخبة من نجوم الملاكمة والفنون القتالية وسط أجواء تاريخية فريدة تخطف أنظار الجماهير حول العالم.

ويتقدم المشهد النزال المرتقب بين بطل العالم الأوكراني في الوزن الثقيل أولكسندر أوسيك، الذي يحافظ على سجله المثالي دون أي هزيمة، والهولندي ريكو فيرهوفن، أحد أبرز نجوم الكيك بوكسينج، في مواجهة تحمل طابعًا استثنائيًا يجمع بين القوة والخبرة والنجومية تحت سفح الأهرامات.

ومنذ الإعلان عن الحدث، تصاعدت وتيرة الاهتمام الإعلامي والجماهيري بالأمسية، ليس فقط لقيمة الأسماء المشاركة، بل أيضًا بسبب الموقع الأيقوني الذي يحتضن المواجهات، في مشهد بصري غير مسبوق يمنح “Glory in Giza” مكانة خاصة بين كبرى الفعاليات الرياضية العالمية.

