أجرى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اتصالاً هاتفيًّا مساء اليوم بالإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

وعبر البابا تواضروس، خلال الاتصال عن خالص تهانيه بمناسبة عيد الأضحى المبارك، معربًا عن أمنياته بأن تكون أيام العيد مليئة بالود والتآخي، مصحوبة بالسلام والرضا وكل المعاني الطيبة.

