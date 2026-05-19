لبنان: 6 شهداء بينهم أطفال ونساء في غارة إسرائيلية على بلدة دير قانون النهر

كتب : مصراوي

10:09 م 19/05/2026

غارة إسرائيلية على بلدة دير قانون النهر

ارتفعت حصيلة الغارة الاسرائيلية التي استهدفت منزلاً في بلدة دير قانون النهر – قضاء صور، إلى ستة شهداء، من بينهم أطفال ونساء فيما تتواصل عمليات رفع الأنقاض والبحث عن مفقودين تحت الأنقاض.

وأثارت الغارة حالة من الذعر والحزن في البلدة، حيث هرعت فرق الإسعاف والدفاع المدني والأهالي إلى مكان الاستهداف للمشاركة في عمليات الإنقاذ، وسط مخاوف من ارتفاع عدد الضحايا نتيجة الدمار الكبير الذي لحق بالمنزل المستهدف.

وتأتي هذه الغارة في إطار التصعيد المتواصل على قرى وبلدات الجنوب، في ظل تزايد المخاوف من اتساع رقعة المواجهات وتفاقم الوضع الإنساني، خصوصاً مع استمرار استهداف المناطق السكنية وسقوط ضحايا مدنيين بينهم نساء وأطفال.

الشرق الأوسط قصف لبنان حرب لبنان الهجمات الإسرائيلية لبنان وإسرائيل جنوب لبنان

