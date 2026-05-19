لقي شخص مصرعه، وأصيب آخر، اليوم الثلاثاء، إثر تعرضهما لحالة إجهاد حراري بسبب الارتفاع الكبير في درجات الحرارة بمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد، بالتزامن مع موجة حارة سجلت خلالها المحافظة 44 درجة مئوية، وفق بيانات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

بلاغ إلى مدير الأمن

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بوصول شخصين مصابين بأعراض الإجهاد الحراري إلى مستشفى الفرافرة المركزي، بعد تعرضهما لارتفاع شديد في درجة حرارة الجسم داخل نطاق مركز الفرافرة.

وتبين وصول كل من السيد فراج السيد أحمد، 45 عامًا، ومقيم بقرية الرواد في مركز الفرافرة، وممدوح فرغلي بيومي، 60 عامًا، ومقيم بقرية اللواء صبيح في مركز الفرافرة، إلى مستشفى الفرافرة المركزي، مصابين بإجهاد حراري.

وفاة داخل الاستقبال

وأظهرت الفحوصات الأولية إصابة الأول بارتفاع في درجة حرارة الجسم وصلت إلى 43 درجة مئوية، فيما وصلت درجة حرارة الثاني إلى 42 درجة مئوية، مصحوبة بتشنجات بالجسم، قبل أن يتسبب الإجهاد الحراري في هبوط حاد بالدورة الدموية، ما أدى إلى وفاته داخل قسم الاستقبال بمستشفى الفرافرة المركزي.

وجرى وضع المصاب الأول داخل غرفة الإجهاد الحراري بمستشفى الفرافرة المركزي تحت الملاحظة الطبية، فيما جرى إيداع جثة المتوفى بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتحرير محضر بالواقعة.

مخاطر الإجهاد الحراري

وتزداد مخاطر الإجهاد الحراري مع ارتفاع درجات الحرارة، خصوصًا بين كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والعاملين في الأماكن المكشوفة، إذ تؤكد منظمة الصحة العالمية أن الحرارة الشديدة تعد من المخاطر الصحية والبيئية المهمة، وقد تؤدي إلى تفاقم أمراض القلب والسكري والجهاز التنفسي، بينما تمثل ضربة الشمس حالة طبية طارئة تستدعي التدخل السريع.

كما تشير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى أن كبار السن، خاصة من تجاوزوا 65 عامًا، أكثر عرضة للمشكلات الصحية المرتبطة بالحرارة، وتوصي بالبقاء في أماكن باردة، وتناول السوائل، وتقليل التعرض المباشر للشمس خلال فترات الطقس شديد الحرارة.