الركاب أحبطوا الجريمة.. حبس سيدة حاولت خطف طفلة داخل ميكروباص بالشرقية

كتب : ياسمين عزت

11:12 م 19/05/2026

حبس سيدة

قررت نيابة منيا القمح بمحافظة الشرقية، حبس سيدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها باستدراج وخطف طفلّة من مدينة مشتول السوق لسرقة قرطها الذهبي، كما أمرت النيابة العامة بتسليم الطفلة إلى ذويها.

ركاب ميكروباص يحبطون الجريمة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى اشتباه ركاب سيارة أجرة "ميكروباص" متجهة إلى مركز منيا القمح في إحدى السيدات، بعدما تلاحظ لهم بكاء طفلة تجلس في المقاعد الخلفية أثناء جمع الأجرة.

وأفاد تهامي الشافعي، أحد شهود العيان وركاب السيارة، بأن السائق لاحظ نقصاً في المبالغ المجموعة، وعند سؤال الطفلة عما إذا كانت قد سددت الأجرة، انهارت في البكاء وقالت إنها لا تملك مالاً وأن السيدة الجالسة بجوارها هي من اصطحبتها.

وأضاف الشاهد أن الركاب استجوبوا الطفلة عن صلتها بالسيدة، فنفت معرفتها بها، وأوضحت أن المتهمة استدرجتها بحجة اصطحابها إلى والدتها لشراء منتجات ألبان (سمن وجبن) كون الأم تعمل في هذه التجارة.

التحفظ على المتهمة واعترافها

وعقب تيقن الركاب من محاولة الاختطاف، منعوا السيدة من مغادرة الحافلة، وطلبوا من السائق التوجه مباشرة إلى مركز شرطة منيا القمح، حيث تم التحفظ عليها وتسليمها إلى ضباط المباحث.

وبمواجهة المتهمة في التحقيقات الأولية، اعترفت باستدراج الطفلة من مدينة مشتول السوق، واصطحابها داخل سيارة الأجرة بغرض سرقة القرط الذهبي الذي ترتديه.

خطف طفلة الشرقية منيا القمح

