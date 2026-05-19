لقي طفل مصرعه غرقاً بترعة الإبراهيمية في محافظة المنيا ، اليوم الثلاثاء، أثناء سباحته في مياه الترعة هرباً من حرارة الجو.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطاراً بغرق طفل يدعى " يوسف.ع.إ"، 13 سنة، في مياه ترعة الإبراهيمية بقرية ماقوسة التابعة لمركز المنيا.

وكشفت التحريات الأولية عن وقوع الحادث نتيجة قيام الطفل بالسباحة بمياه الترعة هرباً من حرارة الجو.

جرى انتشال الجثة وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى صدر المنيا، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.