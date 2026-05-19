استقبلت مكتبة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، وفدًا يضم ملكات جمال العالم للسياحة والبيئة المشاركات في المسابقة الدولية "إيكو إيجيبت"، واللاتي يمثلن 55 دولة.

وتأتي الزيارة تحت رعاية مشتركة من وزارة البيئة ومحافظة الإسكندرية، ضمن الحملة القومية لتنشيط السياحة والترويج للمعالم المصرية عبر جولات ميدانية بمختلف محافظات الجمهورية.

جولة في أروقة المكتبة ومتاحفها المتخصصة

رافقت الوفد خلال الزيارة الأستاذة هبة الرافعي، القائم بأعمال رئيس قطاع العلاقات الخارجية والإعلام، حيث تضمنت الجولة زيارة قاعة الاطلاع الرئيسية ومتحف المخطوطات ومتحف الآثار.

كما تفقدت المشاركات معرض العالم الرقمي، ومعرض "الإسكندرية عبر العصور"، ومعرض المخرج شادي عبد السلام، بالإضافة إلى متحف الرئيس الراحل محمد أنور السادات، للتعرف على ملامح التاريخ المصري القديم والحديث.

تعزيز الوعي البيئي والسياحة المستدامة

رحب الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، بوفد ملكات الجمال مؤكدًا أن المكتبة تمثل مركزًا حضاريًا عالميًا يجسد رسالة مصر في تعزيز الحوار بين الثقافات.

وأوضح زايد أن دور المشاركات كسفيرات للسياحة والبيئة يتوافق مع رسالة المكتبة في نشر الوعي البيئي ودعم مفاهيم التنمية المستدامة، معربًا عن أمله في نقل صورة تعكس مكانة الإسكندرية كمدينة للتاريخ والجمال إلى بلادهم رسميًا.

عرض البانوراما الحضارية والتفاعل الرقمي

شهد الوفد الزائر عرضًا تفاعليًا بقاعة البانوراما الحضارية (Culturama)، استعرض تاريخ مصر عبر العصور باستخدام أحدث تقنيات العرض الرقمي.

وأعربت المشاركات عن تقديرهن لما تضمه المكتبة من إمكانات معرفية متطورة، مؤكدات حرصهن على دعم التقارب الثقافي بين الشعوب من خلال منصاتهن الدولية، بما يساهم في وضع مصر على خريطة السياحة العالمية.

محطة رئيسية للترويج السياحي

يُذكر أن مكتبة الإسكندرية أصبحت محطة رئيسية ضمن برنامج زيارات مسابقة ملكة جمال العالم للبيئة خلال السنوات الأخيرة.

وتهدف هذه الزيارات إلى استغلال القوة الناعمة للمشاركات في الترويج للمقاصد السياحية والأثرية المصرية، وتعزيز التعاون الثقافي الدولي في إطار دور المكتبة كمنصة للتواصل بين الشعوب ومنارة للمعرفة الإنسانية.

