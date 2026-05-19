قررت محكمة جنايات المنصورة (الدائرة السابعة)، اليوم، إحالة أوراق 3 متهمين إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم، وحددت جلسة 19 يوليو المقبل للنطق بالحكم؛ إثر إدانتهم بإنهاء حياة شخص بمركز نبروه، بسبب خلاف قديم بدأ بنزاع على "كيس شيبسي".

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وائل كمال صالح، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين: رامي منصور عباس، أحمد عبدالرازق شطا، ومحمد حسين عامر، وبأمانة سر محمد عيسى عمر، وإبراهيم حمدي الجميل، وذلك في القضية رقم 8244 لسنة جنايات مركز نبروه، والمقيدة برقم 3579 كلي جنوب المنصورة.

قرار الإحالة ولائحة الاتهام

وكان المحامي العام لنيابات جنوب المنصورة الكلية قد أحال المتهمين المحبوسين وهم: "عبدالرحمن. ع. ف" (23 عاماً - طالب بالأكاديمية البحرية)، وشقيقه "أدهم" (21 عاماً - طالب)، و"عوض. م. م" (عامل بمطعم)، وجميعهم مقيمون بقرية كفر بهوت التابعة لمركز نبروه، إلى محكمة الجنايات.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة القتل العمد للمجني عليه "محمد فؤاد السعودي عبدالحافظ"، مع سبق الإصرار والترصد، على خلفية ثأر وخلافات سابقة بين المتهم الأول ونجلة الضحية.

كواليس الجريمة: ترصد بـ "السناج"

وكشفت التحقيقات أن المتهمين عقدوا العزم وبيتوا النية على التخلص من المجني عليه، وأعدوا لذلك الغرض أسلحة بيضاء (سناج)، حيث تولى المتهم الثالث مهمة تتبع الضحية ومراقبة مواعيد عودته من عمله.

وفي يوم الحادث، كمن المتهمون للمجني عليه في طريق عودته، وما إن ظفروا به حتى انهالوا عليه ضرباً، حيث سدد له المتهم الأول ضربة قاضية استقرت في رأسه وأودت بحياته قاصدين من ذلك إزهاق روحه.

تقرير الطب الشرعي وشاهد العيان

وأفاد شاهد العيان في تحقيقات النيابة العامة بأن الواقعة بدأت بخلافات سابقة بين المتهم الأول وابنة المجني عليه (بسبب كيس شيبسي)، تطورت إلى قيام المتهمين بترصد الضحية وتتبعه، ثم التعدي عليه مجتمعين بالأسلحة البيضاء حتى سقط صريعاً.

وجاء في تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه، أن الوفاة نتجت عن إصابة قطعية بيمين الرأس أدت إلى كسر في الجمجمة وتكدم بالمخ، مصحوباً بنزيف دموي حاد، مما أسفر عن فشل في المراكز الحيوية العليا ودخول الضحية في غيبوبة مخية وهبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية انتهى بوفاته.