قضت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة السابعة، بالسجن المشدد 15 عاما على متهم بالتعدي على طفل يبلغ من العمر 7 أعوام بإحدى قرى مركز كوم حمادة، بمحافظة البحيرة، وذلك في القضية رقم 26973 لسنة 2025 جنايات مركز كوم حمادة.

هيئة المحكمة

صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور سامح عبد الله محمد أحمد عبد الواحد، وعضوية المستشارين أحمد محمد محمود خضر، وأحمد محمد محمد خليل، ومصطفى محمد مصطفى محمد رفاعي.

تفاصيل الواقعة

كشفت أوراق القضية أن نيابة جنوب دمنهور، برئاسة المستشار هاشم إبراهيم، المحامي العام لنيابات جنوب دمنهور، أمرت بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، لاتهامه باستدراج وخطف طفل لم يتجاوز السابعة من عمره، والتعدي عليه بالقوة وتحت التهديد بالقتل لمرات متكررة، مستغلا حداثة سنه.

وتعود تفاصيل القضية إلى بلاغ تقدمت به والدة الطفل، بعد ملاحظتها تغييرات نفسية وسلوكية حادة على نجلها، وبسؤاله انهار الطفل وكشف تفاصيل الواقعة.

استدراج الطفل وتهديده

أوضحت التحقيقات أن المتهم تعقب الطفل أثناء عودته من الدروس الخصوصية، واستدرجه بحجة التحدث معه، ثم اصطحبه إلى عقار مهجور محاط بالأشجار، وفي مرات أخرى إلى ملحق سكنه، واعتدى عليه بعد تجريده من ملابسه، مهددا إياه بالذبح والقتل حال إبلاغ أسرته.

وأكدت تحريات المباحث صحة الواقعة، مشيرة إلى أن المتهم استغل عزل الطفل وبث الرعب في نفسه لتنفيذ جريمته.

تقرير الطب الشرعي

جاء تقرير مصلحة الطب الشرعي بدمنهور داعما لما ورد بأقوال الطفل في التحقيقات، حيث أثبت وجود إصابات تتفق مع روايته والتوقيتات التي أدلى بها أمام جهات التحقيق.

قرار الإحالة للمحاكمة

عقب انتهاء التحقيقات، قررت النيابة العامة حبس المتهم على ذمة القضية، قبل إحالته إلى محكمة جنايات دمنهور، التي أصدرت حكمها المتقدم.