قرر الأزهر الشريف منع التدخين نهائيًا داخل المشيخة وجميع المقرات التابعة لها، حفاظًا على سلامة العاملين والمترددين، وحماية للمقرات.

ونص المنشور، الذي حصل "مصراوي" على نسخة منه، على أن يتولى مسؤولو شؤون المقرات بالقطاعات التابعة للأزهر مسؤولية تنفيذ القرار، بالتعاون مع الإدارة المركزية للأمن، مع ضرورة الإبلاغ عن المخالفين.

وشدد القرار على التزام كل مسؤول بالمقرات التابعة للأزهر باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع التدخين داخلها، على أن تتم معاقبة المخالفين بالغرامة المنصوص عليها في القانون رقم 154 لسنة 2007 الصادر بشأن الوقاية من أضرار التدخين.

وأصدر الدكتور إسماعيل الحداد، الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر، تعليماته بتعميم المنشور على جميع القطاعات التابعة للأزهر، وتنفيذ التعليمات الواردة به على الفور.