شاهد عيان يكشف تفاصيل مروعة في مجزرة أبنوب: "كان بيقتل أي حد يقابله" –

زار اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، مصابي حادث إطلاق النار الذي شهدته مدينة أبنوب، والذين يتلقون العلاج بمستشفى الإصابات الجامعي بجامعة أسيوط، للاطمئنان على حالتهم الصحية والتأكد من تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، يرافقه عدد من القيادات التنفيذية والصحية.

تفقد الحالات والاستماع للفريق الطبي

وخلال الزيارة، تفقد المحافظ المصابين داخل المستشفى، واستمع إلى شرح مفصل من الفريق الطبي المعالج حول طبيعة الإصابات والخدمات العلاجية المقدمة منذ لحظة استقبالهم، كما اطمأن على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وجاهزية الأطقم الطبية.

توجيهات بتوفير الرعاية والدعم النفسي

وأكد محافظ أسيوط ضرورة تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية للمصابين، مع توفير الدعم النفسي لهم ولأسرهم، مشددًا على أهمية المتابعة المستمرة للحالات والتعامل الفوري مع أي احتياجات طبية حتى تمام الشفاء.

دعم مستمر من المحافظة

وأشار إلى أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا برعاية المصابين، معربًا عن تمنياته لهم بالشفاء العاجل والعودة إلى ذويهم سالمين في أقرب وقت ممكن.

تفاصيل الواقعة وفق بيان الداخلية

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت أن الحادث وقع إثر قيام أحد الأشخاص بإطلاق أعيرة نارية بشكل عشوائي داخل موقف سيارات بمدينة أبنوب، ما أسفر عن مصرع 8 أشخاص وإصابة 5 آخرين.

وأضافت الوزارة أنه فور تلقي البلاغ، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتمكنت من تحديد هوية المتهم وتتبع مساره حتى هروبه إلى منطقة زراعية، حيث بادر بإطلاق النار تجاه القوات أثناء محاولة القبض عليه.

مصرع المتهم أثناء المواجهة

وأوضحت أنه تم التعامل مع المتهم خلال تبادل إطلاق النيران، ما أسفر عن مصرعه في موقع الحادث، منهية بذلك حالة الخطر التي شكلها.

تعازي المحافظ لأسر الضحايا

وفي ختام الزيارة، قدم محافظ أسيوط خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، داعيًا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.