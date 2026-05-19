أصدرت مطرانية أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة للأقباط الأرثوذكس، اليوم الثلاثاء، بيانًا رسميًا، بالاشتراك مع إدارة دير الشهيد مارمينا العجائبي (المعلق) بجبل أبنوب، قدمت خلاله خالص التعازي والمواساة لأهالي وشعب أبنوب في ضحايا الحادث الأليم الذي وقع مؤخرًا.

رسالة الأنبا بيسنتي ومشاركة الأحزان

وتقدم الأنبا بيسنتي، أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة ورئيس دير الشهيد مارمينا العامر، بالأصالة عن نفسه، وبالنيابة عن مجمع آباء رهبان الدير، ومجمع كهنة الإيبارشية، والشمامسة والخدام والخادمات وكافة شعب الكنيسة، بمشاطرة أهالي الضحايا وأسرهم الأحزان في هذا المصاب الجلل.

الدعاء للضحايا والمصابين

وأعربت المطرانية، في بيانها، عن خالص دعواتها وتضرعاتها إلى الله أن يشمل برحمته أرواح الضحايا، وأن يمنح أسرهم الصبر والسلوان، مؤكدة استمرار صلواتها من أجل الشفاء العاجل والكامل لجميع المصابين.

واختتمت المطرانية بيانها بالدعاء إلى الله أن يحفظ مصر وشعبها، وأن يديم على البلاد نعمة الأمن والسلام.

وخيمت حالة من الحزن والأسى على أهالي مركز ومدينة أبنوب بمحافظة أسيوط، اليوم الثلاثاء، عقب حادث إطلاق نار عشوائي استهدف المارة بشارع السنترال، وأسفر عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 5 آخرين.