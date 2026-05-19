نعى الإعلامي باسم يوسف، 3 أشخاص لقوا مصرعهم في حادث إطلاق نار استهدف مسجدًا بمدينة سان دييجو في الولايات المتحدة الأمريكية، واصفًا إياهم بأنهم "القلوب النابضة للمجتمع".

وقال "يوسف" في منشور له عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" باللغة الإنجليزية، "إنا لله وإنا إليه راجعون.. إن المجتمع مجروح بعمق وأنه لا توجد كلمات قادرة على وصف حجم الألم في هذه اللحظة، مشيرًا إلى أن الضحايا كانوا نموذجًا للشجاعة والتضحية وخدمة الآخرين.

باسم يوسف يشيد بحارس الأمن: بذل حياته لحماية الأطفال

تناول يوسف سيرة حارس الأمن الخاص بالمسجد، مؤكدًا أنه بذل حياته لحماية الأطفال وأفراد المجتمع، واصفًا إياه بالرجل الشجاع الذي واصل أداء واجبه حتى اللحظات الأخيرة.

ونعى باسم يوسف أحد مؤسسي المسجد، مشيرًا إلى أن إخلاصه وحبه وخدمته كان لها دور محوري في بناء المجتمع وتعزيزه منذ البداية، وتحدث كذلك عن شخص ثالث وصفه بـ"الأخ الباسل"، موضحًا أنه كان معروفًا بطيبته وإخلاصه وروحه الثابتة.

أكد "يوسف" أن الضحايا لم يكونوا مجرد أفراد داخل المجتمع، بل كانوا بمثابة عائلة متكاملة، مشددًا على أن رحيلهم ترك فراغًا كبيرًا لا يمكن تعويضه.

تفاصيل حادث مسجد سان دييجو

كانت مدينة سان دييجو الأمريكية شهدت حادثًا مأساويًا، أسفر عن مقتل 3 أشخاص داخل أحد المساجد، إثر إطلاق نار نفذه مراهقان، في واقعة تشتبه السلطات بأنها جريمة كراهية.

وبحسب الشرطة، فقد أطلق المشتبه بهما النار على الضحايا، قبل أن يقدما لاحقًا على الانتحار داخل مركبة عُثر عليها على بعد عدة شوارع من موقع الحادث.

وأوضحت السلطات أن الحادث وقع صباح الاثنين، بعد بلاغ من والدة أحد المشتبه بهما أفادت فيه بهروبه من المنزل مع صديق له، وسط مخاوف من نيتهما الانتحار.

وعند وصول قوات الأمن إلى المركز الإسلامي، عُثر على 3 مصابين بطلقات نارية خارج المبنى، فيما أشادت الشرطة بدور حارس الأمن، مؤكدة أنه تصدى للهجوم بشجاعة وساهم في منع سقوط عدد أكبر من الضحايا.

وقال قائد شرطة سان دييجو إن تصرف الحارس كان "بطوليًا"، مشيرًا إلى أنه أنقذ أرواحًا عديدة، بينما أفادت تقارير إعلامية بأنه أب لثمانية أطفال.

