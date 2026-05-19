إعلان

باسم يوسف يعلق على حادث إطلاق نار في مسجد بأمريكا.. ماذا قال؟

كتب : أحمد العش

07:22 م 19/05/2026

باسم يوسف

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نعى الإعلامي باسم يوسف، 3 أشخاص لقوا مصرعهم في حادث إطلاق نار استهدف مسجدًا بمدينة سان دييجو في الولايات المتحدة الأمريكية، واصفًا إياهم بأنهم "القلوب النابضة للمجتمع".

وقال "يوسف" في منشور له عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" باللغة الإنجليزية، "إنا لله وإنا إليه راجعون.. إن المجتمع مجروح بعمق وأنه لا توجد كلمات قادرة على وصف حجم الألم في هذه اللحظة، مشيرًا إلى أن الضحايا كانوا نموذجًا للشجاعة والتضحية وخدمة الآخرين.

باسم يوسف يشيد بحارس الأمن: بذل حياته لحماية الأطفال

تناول يوسف سيرة حارس الأمن الخاص بالمسجد، مؤكدًا أنه بذل حياته لحماية الأطفال وأفراد المجتمع، واصفًا إياه بالرجل الشجاع الذي واصل أداء واجبه حتى اللحظات الأخيرة.

ونعى باسم يوسف أحد مؤسسي المسجد، مشيرًا إلى أن إخلاصه وحبه وخدمته كان لها دور محوري في بناء المجتمع وتعزيزه منذ البداية، وتحدث كذلك عن شخص ثالث وصفه بـ"الأخ الباسل"، موضحًا أنه كان معروفًا بطيبته وإخلاصه وروحه الثابتة.

أكد "يوسف" أن الضحايا لم يكونوا مجرد أفراد داخل المجتمع، بل كانوا بمثابة عائلة متكاملة، مشددًا على أن رحيلهم ترك فراغًا كبيرًا لا يمكن تعويضه.

تفاصيل حادث مسجد سان دييجو

كانت مدينة سان دييجو الأمريكية شهدت حادثًا مأساويًا، أسفر عن مقتل 3 أشخاص داخل أحد المساجد، إثر إطلاق نار نفذه مراهقان، في واقعة تشتبه السلطات بأنها جريمة كراهية.

وبحسب الشرطة، فقد أطلق المشتبه بهما النار على الضحايا، قبل أن يقدما لاحقًا على الانتحار داخل مركبة عُثر عليها على بعد عدة شوارع من موقع الحادث.

وأوضحت السلطات أن الحادث وقع صباح الاثنين، بعد بلاغ من والدة أحد المشتبه بهما أفادت فيه بهروبه من المنزل مع صديق له، وسط مخاوف من نيتهما الانتحار.

وعند وصول قوات الأمن إلى المركز الإسلامي، عُثر على 3 مصابين بطلقات نارية خارج المبنى، فيما أشادت الشرطة بدور حارس الأمن، مؤكدة أنه تصدى للهجوم بشجاعة وساهم في منع سقوط عدد أكبر من الضحايا.

وقال قائد شرطة سان دييجو إن تصرف الحارس كان "بطوليًا"، مشيرًا إلى أنه أنقذ أرواحًا عديدة، بينما أفادت تقارير إعلامية بأنه أب لثمانية أطفال.

81db8d73-441e-4d7b-a40d-e42695b0e77b703948363_18592552561032433_1621253370918755238_n

اقرأ أيضًا:

"العشم ممكن يقلب غم".. باسم يوسف يحذر من المبالغة في انتصارت إيران العسكرية

ساويرس يكشف كواليس أول ظهور لباسم يوسف على "ON TV"

"تعليم الغُرزة بقلوب البقر".. طبيب يفاجئ باسم يوسف بذكريات قصر العيني

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حادث مسجد أمريكا مسجد سان دييجو باسم يوسف

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إبراهيم حسن: جاهزون لأي تحد.. ولم يعد هناك منتخبات صغيرة
رياضة محلية

إبراهيم حسن: جاهزون لأي تحد.. ولم يعد هناك منتخبات صغيرة
مصور فيديو الميكروباص يكشف تفاصيل إحباط محاولة خطف طفلة الشرقية
أخبار المحافظات

مصور فيديو الميكروباص يكشف تفاصيل إحباط محاولة خطف طفلة الشرقية
"أقوى حفلة في الإمارات".. محمد رمضان يروج لحفله في دبي
زووم

"أقوى حفلة في الإمارات".. محمد رمضان يروج لحفله في دبي
هل يتيح نموذج 7 تصالح إدخال المرافق للعقارات المخالفة؟.. مصدر يوضح
أخبار مصر

هل يتيح نموذج 7 تصالح إدخال المرافق للعقارات المخالفة؟.. مصدر يوضح
"الإمام الشافعي غير اجتهاداته".. إبراهيم عيسى يعلق على مشاركته في إعلان
أخبار مصر

"الإمام الشافعي غير اجتهاداته".. إبراهيم عيسى يعلق على مشاركته في إعلان

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

اضغط للتفاصيل: دعوة عاجلة للمقيمين الأجانب لتوفيق الأوضاع واستخراج كارت الإقامة الذكي
رسميًا.. إجازة عيد الأضحى 2026 للموظفين 6 أيام