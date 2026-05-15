تنطلق غدًا السبت امتحانات نهاية العام الدراسي لطلاب النقل بالمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية بمحافظة بني سويف، حيث يؤدي أكثر من 526 ألف طالب وطالبة الامتحانات بمختلف الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، وسط إجراءات تنظيمية مشددة لضمان الانضباط داخل اللجان.

أكثر من 526 ألف طالب يؤدون الامتحانات

ويؤدي الامتحانات 325 ألفًا و231 تلميذًا وتلميذة بالمرحلة الابتدائية من الصف الثالث حتى السادس، و162 ألفًا و156 طالبًا وطالبة بالصفين الأول والثاني الإعدادي، بالإضافة إلى 39 ألفًا و375 طالبًا وطالبة بصفوف النقل بالتعليم الثانوي العام.

جدول امتحانات أول يوم

ويؤدي غدًا تلاميذ الصفين الثالث والرابع الابتدائي، وطلاب الصف الأول الإعدادي، و الصفين الأول والثاني الثانوي العام امتحان مادة اللغة العربية، بينما يؤدي الصف الثاني الإعدادي امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

تشديدات على الانضباط ومنع الغش

من جانبه، أكد الدكتور محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، على الالتزام الكامل بالقوانين والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، مع توفير بيئة امتحانية آمنة ومنضبطة، مشددًا على عدم السماح بأي تجاوزات تؤثر على نزاهة الامتحانات أو تعطل سير اللجان.

وأوضح وكيل الوزارة أن الانضباط هو عنوان المرحلة الحالية، ولن يتم التهاون مع أي مخالفات أو حالات غش أو شروع فيه، سواء من الطلاب أو القائمين على العملية الامتحانية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين.

حظر الهواتف المحمولة داخل اللجان

وشدد وكيل الوزارة على حظر اصطحاب الهواتف المحمولة أو أي وسائل قد تخل بسير الامتحانات داخل اللجان، سواء للطلاب أو العاملين، مع ضرورة تواجد الملاحظين قبل بدء اللجان بوقت كافٍ، والتوقيع على إقرارات الموانع وكشوف الملاحظة قبل بدء أعمال الامتحانات.

تجهيز اللجان وغرف العمليات

وأشار إلى تجهيز اللجان من حيث النظافة العامة، والإضاءة الجيدة، والتهوية المناسبة، وتوفير الأثاث المدرسي الملائم، مع تواجد الزائرين الصحيين ومشرفي الأدوار طوال فترة الامتحانات.

كما أكد على تشكيل غرف عمليات فرعية بالإدارات التعليمية تعمل على مدار الساعة، ومتصلة بغرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، للتعامل الفوري مع أي طوارئ وضمان سير الامتحانات في هدوء وانتظام.