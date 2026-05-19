كشف تهامي الشافعي، أحد الركاب الذين شاركوا في إنقاذ طفلة مشتول السوق من محاولة اختطاف، تفاصيل اللحظات التي أدت إلى كشف الواقعة داخل سيارة ميكروباص متجهة إلى مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية.

وقال الشافعي، في تصريحات صحفية، إنه كان عائدًا من عمله واستقل سيارة ميكروباص في طريقه إلى المنزل، وأثناء جمع الأجرة لاحظ السائق وجود مبلغ ناقص، فبدأ يسأل الركاب: "مين مدفعش؟"، قبل أن يتوجه السؤال لطفلة كانت تجلس في مؤخرة السيارة.

وأضاف أن الطفلة انهارت في البكاء وأكدت أنها لم تدفع أجرة الركوب وليس معها أي أموال، مشيرة إلى أن السيدة الجالسة بجوارها هي من اصطحبتها.

وتابع: "بدأ الركاب في سؤال الطفلة عن علاقتها بالسيدة، ففوجئنا بأنها لا تعرفها، وأوضحت أن السيدة استدرجتها بعدما أخبرتها بأنها ستأخذها إلى والدتها وتشتري منها سمنة وجبنة، خاصة أن والدتها تعمل في تجارة مشتقات الألبان".

وأشار إلى أن الشكوك تحولت إلى يقين بعد استمرار أسئلة الركاب للطفلة، التي أكدت عدم وجود أي صلة قرابة أو معرفة تجمعها بالسيدة، الأمر الذي أثار حالة من الغضب بين الركاب.

وأوضح الشافعي أن الركاب طلبوا من السائق عدم السماح للسيدة بالنزول من السيارة، وقرروا التوجه مباشرة إلى مركز شرطة منيا القمح للتحفظ عليها والتحقق من الواقعة.

وخلال الطريق، تبرع أحد الركاب بمبلغ 250 جنيهًا للسائق لضمان استمرار الرحلة والوصول سريعًا إلى قسم الشرطة، قبل أن يتم التحفظ على السيدة.

وبحسب الرواية، اعترفت المتهمة خلال التحقيقات الأولية بأنها استهدفت الطفلة بهدف سرقة الحلق الذهبي الذي كانت ترتديه، فيما تواصل نيابة منيا القمح العامة التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة كاملة.

وعادت الطفلة إلى أسرتها سالمة، وسط حالة من الارتياح بين الأهالي، بينما اصطحبها والدها في اليوم التالي لأداء الامتحان ثم أعادها إلى المنزل وسط حالة من القلق والخوف من تكرار الواقعة.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا مقطع فيديو يوثق لحظات اكتشاف الواقعة داخل السيارة، حيث نجح يقظة الركاب وتدخلهم السريع في إحباط محاولة الخطف قبل تنفيذها.