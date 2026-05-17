أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة بني سويف الانتهاء من تجهيز 18 استراحة مخصصة لرؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين المشاركين في أعمال امتحانات الدبلومات الفنية، وذلك ضمن الاستعدادات المكثفة لانطلاق امتحانات الدور الأول للعام الدراسي الحالي.

وكيل الوزارة يتفقد الاستراحات

وفي هذا الإطار، أجرى الدكتور محمود الفولي، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، جولة تفقدية داخل استراحة رؤساء اللجان والمراقبين بمدرسة الخيرية الابتدائية، للاطمئنان على جاهزية الاستراحات ومدى توافر الخدمات المقدمة للمشاركين في أعمال الامتحانات.

وأكد وكيل الوزارة خلال الجولة حرص المديرية على توفير الأجواء المناسبة للمعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات، بما يضمن أداء مهامهم في بيئة مستقرة وآمنة.

توفير الإعاشة والخدمات للمشاركين

وشدد "الفولي" على ضرورة توفير جميع مستلزمات الإقامة والإعاشة داخل الاستراحات، بما يحقق الراحة لرؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين طوال فترة انعقاد الامتحانات، موجها باستمرار المتابعة اليومية والتأكد من جاهزية كافة الخدمات.

وأوضح أن عدد الاستراحات التي جرى تجهيزها بلغ 18 استراحة على مستوى المحافظة، بواقع 6 استراحات بمدينة بني سويف، بالإضافة إلى استراحتين بكل إدارة تعليمية داخل مراكز ومدن المحافظة.

استعدادات مكثفة لامتحانات الدبلومات الفنية

وأشار وكيل الوزارة إلى أن مديرية التربية والتعليم تواصل تنفيذ خطة الاستعداد لامتحانات الدبلومات الفنية 2026، من خلال متابعة تجهيز اللجان والاستراحات وتوفير سبل الراحة للمشاركين في العملية الامتحانية.

ويُذكر أن امتحانات العملي لشهادة الدبلومات الفنية 2026 انطلقت اليوم السبت 16 مايو، وتستمر لمدة شهر، فيما تبدأ الامتحانات النظرية يوم السبت الموافق 6 يونيو المقبل، وسط استعدادات مكثفة لضمان انتظام سير الامتحانات بجميع اللجان على مستوى المحافظة.