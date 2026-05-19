قال المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي، إن قضية زيادة عدد السكان تمثل أحد أبرز الملفات الاستراتيجية التي تشغل النظام لضمان استمرار القوة والمكانة الدولية.

أهمية الديموغرافيا في سياق احتمالات حرب إيران

أوضح مجتبى خامنئي في منشورات عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، أن ضرورة زيادة عدد السكان كانت من أبرز القضايا التي شغلت المرشد الأعلى الراحل علي خامنئي، حيث شدد عليها في مناسبات عديدة خلال الجلسات الرسمية واللقاءات العامة والخاصة.

وأشار مجتبى، إلى أن هذا الملف يتجاوز كونه محاولة لمعالجة أوجه القصور الناتجة عن سياسات سابقة، بل هو ركيزة أساسية لمنح الأمة الإيرانية القدرة على أداء أدوار كبرى وتحقيق قفزات استراتيجية في مواجهة تحديات حرب إيران المحتملة.

رؤية المرشد الأعلى مجتبى خامنئي تجاه صراع إيران وأمريكا

وأكد المرشد الأعلى الإيراني، أن المضي بحزم في تنفيذ سياسة سكانية سليمة يمهد الطريق لاتخاذ خطوات واسعة نحو بناء الحضارة الجديدة لإيران، وهو ما يعزز موقف طهران في معادلة الصراع بين إيران وأمريكا.

وذكر أن الجهود المتواصلة التي يبذلها الناشطون الميدانيون في مجال السكان، والعمل على ترسيخ ثقافة تشجع على الإنجاب، ستؤدي دورا مؤثرا في تحقيق ما وصفه بـ "المستقبل المشرق".

تأثير القوة البشرية على توازنات القوى

وشدد المرشد الأعلى مجتبى خامنئي على أن استمرار قوة إيران الكبرى وتعزيزها للوصول إلى مستويات أكثر تقدما يرتبط بشكل مباشر بقضية السكان، لافتا إلى أن صعود إيران إلى مصاف القوى الكبرى والمؤثرة عالميا هو أحد الإنجازات الثمينة التي أفرزتها مرحلة "الدفاع المقدس"، وما تحقق عبر المهمة الاستثنائية للشعب، وهو ما يغير حسابات القوة في أي مواجهة تتعلق بملف حرب إيران وأمريكا.