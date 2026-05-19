أحال الدكتور محمود الفولي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بني سويف، أحد الملاحظين للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية، بعد ضبط هاتف محمول بحيازته داخل إحدى لجان الامتحانات بمدرسة الشيخ أبو مليح الابتدائية المشتركة التابعة لإدارة سمسطا التعليمية، بالمخالفة للتعليمات المنظمة لأعمال امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية موسعة أجراها وكيل الوزارة بعدد من مدارس إدارة سمسطا التعليمية، تنفيذًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف، وتعليمات اللواء الدكتور عبد الله عبد العزيز، لمتابعة انتظام سير أعمال امتحانات سنوات النقل والاطمئنان على توفير الأجواء المناسبة للطلاب داخل اللجان.

متابعة لجان الامتحانات بمدارس سمسطا

واستهل وكيل الوزارة جولته بتفقد مدرسة الشيخ أبو مليح الابتدائية المشتركة، حيث تابع انتظام اللجان وتواجد المعلمين والملاحظين، وشدد على الالتزام الكامل بالتعليمات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، وعدم التهاون مع أي مخالفة قد تؤثر على الانضباط داخل اللجان.

كما شملت الجولة تفقد مدرسة بني حلة الابتدائية (1)، ومدرسة بني حلة الابتدائية (2)، لمتابعة سير الامتحانات والتأكد من الالتزام بكافة الضوابط والتعليمات المنظمة للعملية الامتحانية.

تفقد مدارس المرحلة الإعدادية والثانوية

وتابع الدكتور محمود الفولي جولته بزيارة مدرسة بني حلة الإعدادية المشتركة، ثم مدرسة كفر بني علي الإعدادية، قبل أن يختتم جولته بمدرسة كفر بني علي الثانوية المشتركة، حيث اطمأن على انتظام اللجان وتوفير المناخ المناسب للطلاب لأداء الامتحانات في هدوء وانتظام.

وأكد خلال الجولة أهمية التعامل الفوري مع أي معوقات قد تؤثر على سير الامتحانات، مع توفير سبل الراحة والرعاية اللازمة للطلاب داخل اللجان.

أعداد الطلاب المشاركين في الامتحانات

ويؤدي أكثر من 164 ألف تلميذ وتلميذة بالصفين الخامس والسادس الابتدائي الامتحانات، حيث يؤدي طلاب الصف الخامس امتحان مادة اللغة الأجنبية، بينما يؤدي طلاب الصف السادس امتحان مادة الرياضيات.

كما يؤدي أكثر من 162 ألف طالب وطالبة بالصفين الأول والثاني الإعدادي الامتحان في مادتي العلوم للصف الأول الإعدادي، واللغة الأجنبية للصف الثاني الإعدادي.

وفي المرحلة الثانوية، أدى أكثر من 20 ألف طالب وطالبة بالصف الثاني الثانوي بالفترة الصباحية الامتحان في مادتي التاريخ للشعبة الأدبية وتطبيقات الرياضيات للشعبة العلمية، فيما يؤدي أكثر من 19 ألفًا و339 طالبًا وطالبة بالصف الأول الثانوي بالفترة المسائية امتحان مادة الفلسفة والمنطق.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف أن المديرية تتابع بشكل مستمر سير أعمال الامتحانات بجميع الإدارات التعليمية، لضمان تحقيق الانضباط وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب.