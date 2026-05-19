تسود حالة من الحزن والأسى بين أهالي مركز ومدينة أبنوب بمحافظة أسيوط، اليوم الثلاثاء، عقب حادث إطلاق النار العشوائي الذي استهدف المارة بشارع السنترال، وأسفر عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 5 آخرين.

تجمع الأهالي وعودة تدريجية للحياة

وخلال جولة ميدانية لموقع "مصراوي" داخل المدينة، رُصد تواجد الأهالي في الشوارع لتبادل التعازي وتداول تفاصيل الحادث المأساوي، فيما بدأت حركة السير تعود تدريجيًا إلى طبيعتها بمحيط الواقعة، وسط حالة من الهدوء الحذر عقب التدخل الأمني السريع.

تفاصيل الحادث

وشهد شارع السنترال واحدة من أبشع وقائع إطلاق النار العشوائي، حيث أقدم شخص على إطلاق الأعيرة النارية بكثافة تجاه المواطنين، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا بين قتلى ومصابين، في حادث هز الشارع الأسيوطي.

توثيق مكان الجريمة بالصور

توثق الصور الـ25 مشاهد من موقع الحادث، حيث بدا الشارع — الذي كان يعج بالحركة — وقد تحول إلى مسرح للفوضى، مع آثار واضحة تعكس لحظات الذعر التي عاشها الأهالي أثناء إطلاق النار المفاجئ.

آثار العنف في محيط الحادث

وأظهرت اللقطات آثار الدماء وبقايا الأعيرة النارية على جدران المنازل والسيارات بعد اختراقها، في مشاهد تجسد حجم الارتباك الذي ساد، إلى جانب مواقع سقوط الضحايا التي أصبحت شاهدة على المأساة.

انتشار أمني مكثف

كما رصدت الصور انتشارًا أمنيًا واسعًا بمحيط موقع الواقعة، حيث فرضت الأجهزة الأمنية طوقًا لتأمين المكان، وبدأت في أعمال الفحص وجمع الأدلة، بالتزامن مع نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

عودة الهدوء بعد السيطرة

ومع حلول اليوم الثلاثاء، عادت حالة نسبية من الهدوء إلى مدينة أبنوب، عقب السيطرة على الموقف ومقتل المتهم بإطلاق النار، لتبدأ مظاهر الحياة في العودة تدريجيًا إلى محيط شارع السنترال.

ملامح ما بعد الحادث

وتكشف الصور كذلك عن شوارع المدينة بعد انتهاء الواقعة، حيث تراجعت الكثافات المرورية وبدت محاولات إعادة تنظيم الحركة، وسط استمرار حالة من الحذر والترقب بين الأهالي.