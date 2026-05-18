من أسرة واحدة.. إصابة 5 أشخاص بتسمم غذائي في بني سويف

كتب : حمدي سليمان

10:02 م 18/05/2026

تسمم غذائي

أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة بحالة تسمم غذائي، عقب تناولهم خيارًا فاسدًا داخل منزلهم بإحدى القرى التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بني سويف، ما استدعى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تفاصيل البلاغ وحالة المصابين

تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من مستشفى بني سويف التخصصي بوصول كل من: «ع.م.ع» 35 عامًا، وزوجته «س.س.ع» 26 عامًا، وأبنائهما: «م.ع.م» 6 أعوام، و«ر.ع.م» 9 أعوام، و«أ.ع.م» 5 أعوام، مصابين بحالة إعياء شديد وقيء مستمر، نتيجة الاشتباه في تسمم غذائي.

تقديم الإسعافات وتحسن الحالة الصحية

وعلى الفور، جرى تقديم الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة للمصابين داخل المستشفى، حيث تحسنت حالتهم الصحية بشكل ملحوظ، وتم السماح لهم بمغادرة المستشفى بعد استقرار حالتهم.

اتخاذ الإجراءات القانونية

تم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والوقوف على أسباب الحادث.

