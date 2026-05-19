ترأست حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور محمد كجك نائب المحافظ، واللواء تامر فاروق مساعد مدير أمن المحافظة، وعدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة المساعد، والعميد حسام الدين عطوة المستشار العسكري للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية.

تهنئة واستعدادات العيد

استهلت المحافظ اجتماع المجلس التنفيذي بتقديم التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأهالي الوادي الجديد، بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، مؤكدة تكثيف التواجد الميداني والتواصل المباشر مع المواطنين، لمتابعة مستوى الخدمات وسرعة التعامل مع الشكاوى.

11 قرارًا تنفيذيًا

وأصدرت محافظ الوادي الجديد 11 قرارًا، تضمنت رفع درجة الجاهزية بالمرافق الحيوية وغرف العمليات على مدار الساعة، والتوسع في منافذ بيع السلع واللحوم بأسعار مخفضة، وتكثيف الرقابة على الأسواق والمخابز ومحطات الوقود، ضمن استعدادات عيد الأضحى.

وشملت القرارات التصدي لمخالفات البناء والتعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ومتابعة منظومة المتغيرات المكانية، خاصة خلال العطلات والإجازات الرسمية، إلى جانب عدم التهاون مع أي تقصير في المتابعة.

المجازر والكهرباء والكلاب الضالة

كما وجّهت المحافظ برفع الاستعداد بالمجازر الحكومية، وحظر الذبح خارج المجازر الرسمية خلال عيد الأضحى، مع تكثيف النظافة حول المساجد وساحات صلاة العيد والحدائق. وكلفت بوضع خطة لإنشاء شلاتر لإيواء الكلاب الضالة، وفق الاشتراطات البيئية والصحية.

وتضمنت القرارات تكليف قطاع الكهرباء بوضع خطة استباقية للتعامل مع زيادة الأحمال وارتفاع درجات الحرارة في الفرافرة، مع الإعلان المسبق عن أي أعمال صيانة أو فصل للتيار.

استثمار وحوكمة وتحول رقمي

ووجهت محافظ الوادي الجديد بحصر الأصول والأراضي السياحية والبيئية غير المستغلة، ومتابعة تخصيص مشروع الغابات الشجرية بالفرافرة، وطرح تقسيمات أراضٍ سكنية لأهالي قرى بغداد بمركز باريس، بمساحة تقارب 79 ألف متر مربع.

كما شددت على تفعيل إدارات الحوكمة والمراجعة الداخلية، وتطبيق آليات تقييم الأداء، إلى جانب تفعيل تطبيق عين المواطن وربطه بالجهات التنفيذية لتلقي البلاغات والشكاوى، بما يدعم التحول الرقمي.