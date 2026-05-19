أجرى الدكتور وليد الفرماوي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، اليوم الثلاثاء الموافق 19 مايو 2026، جولة تفقدية مفاجئة على عدد من حمامات السباحة التابعة لإدارات شباب طوخ وقليوب والقناطر الخيرية، وذلك في إطار توجيهات جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، وحسام عبد الفتاح محافظ القليوبية، بمتابعة تطبيق عوامل الأمن والسلامة داخل الهيئات الشبابية والرياضية،

المرور على عدد من مراكز الشباب والأندية

شملت الجولة تفقد حمامات السباحة بمراكز شباب الدير وميت كنانة وأجهور الكبرى، كما قامت اللجنة المشكلة بالمرور على حمامات سباحة قها وسنديون ومركز التنمية الشبابية بالقناطر الخيرية ونادي القناطر ومنطي، وذلك لمتابعة مدى الالتزام بالاشتراطات الفنية ومعايير التشغيل وعوامل الأمن والسلامة.

ورافق وكيل الوزارة خلال الجولة كل من الأستاذ مصطفى فتحي معاون المدير العام لشئون الشباب، والدكتور أيمن عباس مسئول الأزمات، والأستاذ هاني خاطر من الإدارة الهندسية، والأستاذ علاء الجزار مدير إدارة شباب طوخ، فيما تولى الأستاذ أحمد سليمان متابعة حمامات السباحة بالقناطر.

غلق 3 حمامات سباحة لوجود مخالفات

وأسفرت الجولة عن إصدار قرار بالغلق الفوري لحمامات سباحة الدير وأجهور الكبرى وسنديون، لعدم استيفائها الاشتراطات اللازمة ومعايير التشغيل وعوامل الأمن والسلامة، وذلك حفاظًا على أرواح وسلامة المترددين.

وأكد الدكتور وليد الفرماوي أنه لا تهاون مع أي مخالفات قد تهدد سلامة المواطنين داخل حمامات السباحة، مشددًا على ضرورة الالتزام الكامل بالضوابط والتعليمات المنظمة للعمل داخل المنشآت الرياضية.

استمرار المتابعة الدورية بجميع المنشآت

كما وجه وكيل الوزارة بسرعة تلافي الملاحظات الموجودة بباقي الحمامات التي لا تعيق التشغيل، مع استمرار أعمال المتابعة والفحص الدوري لكافة حمامات السباحة على مستوى المحافظة، لضمان تطبيق معايير الأمن والسلامة وتوفير بيئة آمنة لجميع المترددين