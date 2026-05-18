رفعت محافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، حالة الطوارئ بجميع مرافق الخدمات، بالتزامن مع موجة الارتفاع الشديد في درجات الحرارة التي تتعرض لها المحافظة، وسط توقعات بأن تسجل الحرارة اليوم نحو 48 درجة مئوية.

وجاء قرار رفع حالة الطوارئ في إطار استعدادات الأجهزة التنفيذية لمواجهة أي تداعيات محتملة ناتجة عن موجة الحرارة المرتفعة، خاصة في ظل طبيعة المحافظة الصحراوية واتساع نطاق مراكزها وقراها، ما يتطلب جاهزية مستمرة للتعامل السريع مع البلاغات والحالات الطارئة.

استعداد بالمستشفيات والوحدات الصحية

وشددت حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، على رفع درجة الاستعداد داخل المستشفيات والوحدات الصحية، لاستقبال أي حالات إصابة بضربات الشمس أو الإجهاد الحراري، إلى جانب التعامل مع حالات بلدغات العقارب والثعابين التي تزداد احتمالات ظهورها ونشاطها خلال فترات الارتفاع الكبير في درجات الحرارة.

كما وجهت بتكثيف المتابعة الميدانية داخل مرافق الخدمات، والتأكد من جاهزية فرق التدخل السريع، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات للمواطنين دون تأثر بالموجة الحارة.

غرف عمليات لتلقي البلاغات

وفعّلت محافظة الوادي الجديد غرف العمليات بمختلف القطاعات والمراكز، لتلقي بلاغات المواطنين على مدار اليوم، والتعامل الفوري مع أي طوارئ قد تنتج عن ارتفاع درجات الحرارة، سواء في قطاع الصحة أو الكهرباء أو مياه الشرب أو المرافق العامة.

وأكدت المحافظ، أهمية توخي المواطنين الحذر خلال ساعات الذروة، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة كبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة.

موجات الحرارة

وتشير منظمة الصحة العالمية إلى أن موجات الحرارة تمثل خطرًا صحيًا متزايدًا، إذ قد تؤدي إلى الإجهاد الحراري والجفاف وضربات الشمس، وتنصح بتجنب النشاط المجهد وقت الذروة والبقاء في أماكن باردة قدر الإمكان.

كما تؤكد الإرشادات الصحية أهمية طلب المساعدة الطبية عند ظهور أعراض الإجهاد الحراري أو ضربات الشمس.