إعلان

"شلتر" للكلاب الضالة بالسادات.. محافظ المنوفية يتحرك بعد شكاوى المواطنين

كتب : أحمد الباهي

06:50 م 19/05/2026

محافظ المنوفية اللواء عمرو الغريب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

عقد اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا لمتابعة آليات التعامل مع ظاهرة انتشار الكلاب الضالة، وذلك استجابة لشكاوى المواطنين وتنفيذًا لتوجيهات مجلس المحافظين الأخيرة بشأن الحد من الظاهرة والحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين.

جاء الاجتماع بحضور محمد موسى نائب المحافظ، واللواء عبد الله الديب السكرتير العام، والمحاسب خالد النمر السكرتير العام المساعد، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، وعدد من مديري المديريات الخدمية والمستشار الهندسي للمحافظة.

اختيار موقع لإنشاء "شلتر" بالسادات

ووجه محافظ المنوفية خلال الاجتماع باختيار موقع مناسب لإنشاء "شلتر" بمركز ومدينة السادات للتعامل مع الكلاب الضالة وفقًا للمعايير القانونية والإنسانية، بما يضمن تحصينها وتعقيمها والحد من مخاطر انتشارها.

كما كلف المحافظ مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع المستشار الهندسي للمحافظة بإعداد خطة متكاملة وتكلفة تقديرية لإنشاء "الشلاتر" طبقًا للمواصفات الفنية المطلوبة.

تنفيذ استراتيجية "مصر خالية من السعار 2030"

وأكد محافظ المنوفية أن تلك التحركات تأتي في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية "مصر خالية من السعار 2030"، مشددًا على أهمية التنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية لتحقيق المستهدفات المطلوبة والتعامل مع الظاهرة بصورة حضارية وآمنة.

استمرار أعمال اللجنة المختصة

ووجه المحافظ باستمرار أعمال اللجنة المشكلة برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعضوية مدير مديرية الطب البيطري، وأساتذة كلية الطب البيطري بجامعة المنوفية، وممثلي مديريات الصحة والزراعة، وممثل مديرية أمن المنوفية، ونواب رؤساء المدن كل في نطاقه.

وشدد على سرعة التعامل مع أي شكاوى أو بلاغات واردة من المواطنين بشأن انتشار الكلاب الضالة بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المنوفية الكلاب الضالة السادات الطب البيطري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"تصرفات غير مسؤولة".. بيان ناري من غزل المحلة ضد المدرب المساعد للفريق
رياضة محلية

"تصرفات غير مسؤولة".. بيان ناري من غزل المحلة ضد المدرب المساعد للفريق
توجيه للمقيمين الأجانب بتقنين أوضاعهم للحصول على كارت الإقامة الذكي
حوادث وقضايا

توجيه للمقيمين الأجانب بتقنين أوضاعهم للحصول على كارت الإقامة الذكي
23 صورة لمكان مذبحة أبنوب.. هنا حدثت الجريمة
أخبار المحافظات

23 صورة لمكان مذبحة أبنوب.. هنا حدثت الجريمة
قرار من القضاء بشأن استئناف فتاة الأتوبيس
حوادث وقضايا

قرار من القضاء بشأن استئناف فتاة الأتوبيس

"الإمام الشافعي غير اجتهاداته".. إبراهيم عيسى يعلق على مشاركته في إعلان
أخبار مصر

"الإمام الشافعي غير اجتهاداته".. إبراهيم عيسى يعلق على مشاركته في إعلان

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

اضغط للتفاصيل: دعوة عاجلة للمقيمين الأجانب لتوفيق الأوضاع واستخراج كارت الإقامة الذكي
رسميًا.. إجازة عيد الأضحى 2026 للموظفين 6 أيام