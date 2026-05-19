عقد اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا لمتابعة آليات التعامل مع ظاهرة انتشار الكلاب الضالة، وذلك استجابة لشكاوى المواطنين وتنفيذًا لتوجيهات مجلس المحافظين الأخيرة بشأن الحد من الظاهرة والحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين.

جاء الاجتماع بحضور محمد موسى نائب المحافظ، واللواء عبد الله الديب السكرتير العام، والمحاسب خالد النمر السكرتير العام المساعد، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، وعدد من مديري المديريات الخدمية والمستشار الهندسي للمحافظة.

اختيار موقع لإنشاء "شلتر" بالسادات

ووجه محافظ المنوفية خلال الاجتماع باختيار موقع مناسب لإنشاء "شلتر" بمركز ومدينة السادات للتعامل مع الكلاب الضالة وفقًا للمعايير القانونية والإنسانية، بما يضمن تحصينها وتعقيمها والحد من مخاطر انتشارها.

كما كلف المحافظ مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع المستشار الهندسي للمحافظة بإعداد خطة متكاملة وتكلفة تقديرية لإنشاء "الشلاتر" طبقًا للمواصفات الفنية المطلوبة.

تنفيذ استراتيجية "مصر خالية من السعار 2030"

وأكد محافظ المنوفية أن تلك التحركات تأتي في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية "مصر خالية من السعار 2030"، مشددًا على أهمية التنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية لتحقيق المستهدفات المطلوبة والتعامل مع الظاهرة بصورة حضارية وآمنة.

استمرار أعمال اللجنة المختصة

ووجه المحافظ باستمرار أعمال اللجنة المشكلة برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعضوية مدير مديرية الطب البيطري، وأساتذة كلية الطب البيطري بجامعة المنوفية، وممثلي مديريات الصحة والزراعة، وممثل مديرية أمن المنوفية، ونواب رؤساء المدن كل في نطاقه.

وشدد على سرعة التعامل مع أي شكاوى أو بلاغات واردة من المواطنين بشأن انتشار الكلاب الضالة بمختلف مراكز ومدن المحافظة.