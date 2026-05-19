ساعات قليلة تفصلنا عن إنطلاق مباريات الجولة السابعة والحاسمة من الدوري المصري، والتي ستقام غدًا الأربعاء، في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة.

حيث سيلتقي الأهلي مع المصري البورسعيدي، بينما يواجه الزمالك نظيره سيراميكا كليوباترا، ويصطدم بيراميدز مع سموحة.

ويمتلك ثلاثي المقدمة فرصة للتتويج بلقب الدوري المصري، باختلاف نسب الفرص لكل منهما، لتكون رابطة الأندية في مأزق بسبب مكان تواجد درع الدوري الذي سيتم تسليمه للفريق البطل في أرضية الملعب.

أين سيتواجد درع الدوري أثناء مباريات الحسم؟

ثروت سويلم عضو رابطة الأندية أكد أن درع الدوري سيتم تسليمه للفريق البطل بعد حسمه بشكل رسمي، وأن هناك خطة تحضيرية لـ الثلاث احتمالات.

وأكد مصدر لمصراوي أن رابطة الأندية المحترفة ستقوم بوضع درع الدوري في سيارة خاصة، وبالتحديد في منطقة محور

وأوضح المصدر أن السيارة ستتجه مباشرة للمباراة أو الفريق الذي حسم الدوري بشكل رسمي، لتكون قريبة من الثلاث ملاعب.

حيث يلتقي الأهلي مع المصري في برج العرب بالإسكندرية، ويواجه الزمالك سيراميكا في ستاد القاهرة، ويلتقي بيراميدز مع سموحة في ستاد الدفاع الجوي.

ترتيب الأهلي والزمالك وبيراميدز

يتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 53 نقطة، ويحل بيراميدز وصيفًا بـ51 نقطة، فيما يحتل الأهلي المركز الثالث بـ50 نقطة.

جدير بالذكر أن الموسم الماضي، شهد موقف مشابهه لهذه الواقعة، بعدما كان درع الدوري معلق بين الأهلي وبيراميدز حتي لجولة الأخيرة، لتتواجد سيارة الدرع في طريق قريب من المباراتين، قبل أن تتجه لملعب الأهلي بعد تقدمه بثلاثية.

