بالصور- ضبط 10 أطنان لحوم فاسدة قبل بيعها في عيد الأضحى بالقليوبية

كتب : أسامة علاء الدين

04:54 م 18/05/2026
شنت مديرية الطب البيطري في القليوبية بالتعاون مع حي غرب شبرا الخيمة ومديرية التموين حملات مكثفة على أماكن بيع وتداول وحفظ اللحوم والدواجن والأسماك، استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية.

ضبط 10 أطنان لحوم غير صالحة

وأسفرت الحملة عن ضبط ما يقرب من 10 أطنان من اللحوم المجمدة واللحوم المفرومة والدهون الحيوانية وذبائح الضأن والدواجن، داخل ثلاجة غير مرخصة بدائرة حي غرب شبرا الخيمة، بعد ثبوت وجود علامات فساد واضحة تؤكد عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

مشاركة جهات تنفيذية ورقابية

وجاءت الحملة برئاسة الدكتور هاني شمس الدين وكيل وزارة الطب البيطري بالقليوبية، وبمشاركة حي غرب شبرا الخيمة برئاسة المهندسة سلوى أبو العينين، ومديرية التموين برئاسة الدكتور تامر صلاح، إلى جانب إدارة المجازر وتفتيش اللحوم، وبمشاركة عدد من الأطباء البيطريين.

التحفظ على المضبوطات وإجراءات قانونية

وجرى التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإحالتها إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ شؤونها.

تشديد على استمرار الحملات

وشدد محافظ القليوبية على استمرار الحملات الرقابية المكثفة لضبط الأسواق ومواجهة أي مخالفات، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، خاصة مع قرب عيد الأضحى المبارك.

القليوبية عيد الأضحى أسواق

