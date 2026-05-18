طرحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، كرتونة سلع غذائية مخفضة بسعر 150 جنيهًا، ضمن مبادرة تستهدف خفض أسعار السلع الأساسية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وقال علي نجاح رئيس مركز ومدينة باريس، إن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، لتوفير بدائل مباشرة وآمنة للمواطنين، ودعم الأسر بالسلع الغذائية الأساسية.

كرتونة غذائية وخضروات وفاكهة

وأوضح رئيس المركز أن المبادرة تُنفذ من خلال منفذ “الشباك الواحد”، وتشمل كرتونة سلع غذائية تحتوي على أرز ومكرونة وسكر وشاي وزيت وصلصة وملح، إلى جانب طرح الخضروات والفاكهة بأسعار مناسبة.

وشملت الأسعار المعلنة

الطماطم درجة أولى بـ35 جنيهًا، البطاطس بـ7.5 جنيه، الفلفل الحار بـ20 جنيهًا، الباذنجان بـ20 جنيهًا، الكمثرى بـ35 جنيهًا، البرتقال بـ20 جنيهًا، الخيار بـ20 جنيهًا، البصل بـ10 جنيهات، الفلفل الرومي بـ30 جنيهًا، الليمون بـ40 جنيهًا، الخوخ بـ40 جنيهًا، الموز بـ35 جنيهًا، والكوسة بـ25 جنيهًا.

جهود لضبط الأسواق

وأكد رئيس مركز باريس أن توفير السلع داخل المنفذ يأتي ضمن خطة محافظة الوادي الجديد لإحكام الرقابة على الأسواق وتحقيق الاستقرار في منظومة توفير السلع الغذائية، بما يسهم في دعم المواطنين وضبط الأسعار داخل المركز والقرى التابعة له.