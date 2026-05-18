حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 18-5-2026 على أغلب مناطق ومحافظات الجمهورية.

ووفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع أن يشهد طقس اليوم الاثنين استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

وبحسب الهيئة، فإنه طقس اليوم الاثنين يسود معتدل إلى مائل للحرارة في الصباح الباكر، شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية، معتدل إلى مائل للحرارة ليلا.

وأكدت الهيئة أن هناك فرص لأتربة عالقة نهارا على بعض المناطق المكشوفة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة.

ومن المتوقع أن يكون هنا نشاط للرياح مساءً تتراوح سرعتها من 30-35 كم/س على مناطق من القاهرة الكبرى، إذ تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية ووسط وجنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وأكدت الهيئة أن هناك فرص ضعيفة لأمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين على كافة أنحاء مناطق ومحافظات الجمهورية وهي كالآتي:

- القاهرة الصغرى 23 والعظمى 38 درجة.

- العاصمة الإدارية الجديدة الصغرى 23 والعظمى 39 درجة.

-6 أكتوبر الصغرى 23 والعظمى 39 درجة.

- كفر الشيخ الصغرى 21 والعظمى 37 درجة.

- الإسكندرية الصغرى 20 والعظمى 28 درجة.

- العلمين الصغرى 20 والعظمى 27 درجة.

- مطروح الصغرى 19 والعظمى 26 درجة.

- دمياط الصغرى 21 والعظمى 30 درجة.

- بورسعيد الصغرى 20 والعظمى 27 درجة.

- الإسماعيلية الصغرى 22 والعظمى 40 درجة.

- السويس الصغرى 23 والعظمى 38 درجة.

- العريش الصغرى 21 والعظمى 30 درجة.

- طابا الصغرى 21 والعظمى 36 درجة.

- شرم الشيخ الصغرى 25 والعظمى 37 درجة.

- الغردقة الصغرى 25 والعظمى 38 درجة.

- الفيوم الصغرى 24 والعظمى 43 درجة.

- بني سويف الصغرى 25 والعظمى 43 درجة.

- المنيا الصغرى 25 والعظمى 42 درجة.

- أسيوط الصغرى 26 والعظمى 43 درجة.

- سوهاج الصغرى 27 والعظمى 44 درجة.

- قنا الصغرى 26 والعظمى 44 درجة.

- الأقصر الصغرى 29 والعظمى 46 درجة.

- أسوان الصغرى 30 والعظمى 46 درجة.

- الوادي الجديد الصغرى 30 والعظمى 47 درجة.