أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل جالوزين، أن موسكو لم تتلق أي إشارات من كييف حول الاستعداد للتقدم نحو التسوية، مشددا على أن تهيئة الظروف لبدء المفاوضات سحب قواتها من دونباس.

قال جالوزين: "لم نتلق أي إشارات من كييف حول الاستعداد للتقدم بشكل جوهري في مسألة التسوية".

وأشار الدبلوماسي إلى أن موسكو تتابع التطورات، لكنها لم ترصد أي تغيير في الموقف الأوكراني الرافض للتفاوض على أساس المعطيات الجديدة على الأرض.

وأكد أن الخطوات الأساسية لتهيئة المناخ المناسب للمفاوضات هي: "وقف إطلاق النار ووقف الهجمات على البنية التحتية المدنية الروسية، وسحب القوات الأوكرانية من دونباس".

وشدد على أن ذلك يمكن أن يسمح بالانتقال إلى مناقشة معايير السلام الشامل، وفقا للموقف الروسي الراسخ بأن جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك جزء لا يتجزأ من روسيا.

من جهة أخرى، أوضح جالوزين، أن العمل جارٍ حاليا على حل المهام الإنسانية، بما في ذلك تبادل أسرى الحرب وإعادة المدنيين، ولم شمل الأسر مع ذويهم وفي مقدمتهم الأطفال.

وأضاف: "نحن نعمل بشكل منهجي لضمان عودة كل من يحتاج إلى المساعدة إلى وطنه".

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرح بأن الصراع "يتجه نحو نهايته"، غير أن إصرار كييف على عدم تقديم تنازلات إقليمية يبقى العائق الأكبر أمام أي حل دبلوماسي، وفقا لروسيا اليوم.