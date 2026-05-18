إعلان

موسكو: كييف لم ترسل أي إشارات حول استعدادها للتحرك نحو التسوية

كتب : وكالات

03:44 ص 18/05/2026

ميخائيل جالوزين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل جالوزين، أن موسكو لم تتلق أي إشارات من كييف حول الاستعداد للتقدم نحو التسوية، مشددا على أن تهيئة الظروف لبدء المفاوضات سحب قواتها من دونباس.

قال جالوزين: "لم نتلق أي إشارات من كييف حول الاستعداد للتقدم بشكل جوهري في مسألة التسوية".

وأشار الدبلوماسي إلى أن موسكو تتابع التطورات، لكنها لم ترصد أي تغيير في الموقف الأوكراني الرافض للتفاوض على أساس المعطيات الجديدة على الأرض.

وأكد أن الخطوات الأساسية لتهيئة المناخ المناسب للمفاوضات هي: "وقف إطلاق النار ووقف الهجمات على البنية التحتية المدنية الروسية، وسحب القوات الأوكرانية من دونباس".

وشدد على أن ذلك يمكن أن يسمح بالانتقال إلى مناقشة معايير السلام الشامل، وفقا للموقف الروسي الراسخ بأن جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك جزء لا يتجزأ من روسيا.

من جهة أخرى، أوضح جالوزين، أن العمل جارٍ حاليا على حل المهام الإنسانية، بما في ذلك تبادل أسرى الحرب وإعادة المدنيين، ولم شمل الأسر مع ذويهم وفي مقدمتهم الأطفال.

وأضاف: "نحن نعمل بشكل منهجي لضمان عودة كل من يحتاج إلى المساعدة إلى وطنه".

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرح بأن الصراع "يتجه نحو نهايته"، غير أن إصرار كييف على عدم تقديم تنازلات إقليمية يبقى العائق الأكبر أمام أي حل دبلوماسي، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ميخائيل جالوزين موسكو أوكرانيا روسيا وأوكرانيا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تفاصيل "ليلة رعب" عاشها عادل إمام في بولاق أبو العلا
زووم

تفاصيل "ليلة رعب" عاشها عادل إمام في بولاق أبو العلا
التحقيق مع بلوجر أشعلت النار في نفسها.. حاولت جمع المشاهدات بسبب ديون 60
حوادث وقضايا

التحقيق مع بلوجر أشعلت النار في نفسها.. حاولت جمع المشاهدات بسبب ديون 60
حظك اليوم وتوقعات الأبراج 18-5: تحذير لهذا البرج.. ونصائح لهؤلاء
علاقات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 18-5: تحذير لهذا البرج.. ونصائح لهؤلاء
القومي للبحوث ينظم ملتقى علمي بشأن الأضحية السليمة والتغذية الصحية
جامعات ومعاهد

القومي للبحوث ينظم ملتقى علمي بشأن الأضحية السليمة والتغذية الصحية

هل تم توقيع غرامة مالية على لاعبي الزمالك بعد خسارة الكونفدرالية؟.. مصدر
رياضة محلية

هل تم توقيع غرامة مالية على لاعبي الزمالك بعد خسارة الكونفدرالية؟.. مصدر

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان