شهدت مدينة قويسنا بمحافظة المنوفية اندلاع حريق داخل شقة سكنية مملوكة للمواطن أحمد الحسيني، بجوار مسجد فؤاد، ما أثار حالة من القلق بين الأهالي قبل السيطرة على النيران.

دفعت قوات الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ، إذ نجحت في محاصرة النيران وإخماد الحريق قبل امتداده إلى العقارات المجاورة.

وأسفر الحريق عن تفحم محتويات الشقة بالكامل، فيما رجحت المعاينة الأولية نشوب النيران بسبب ماس كهربائي داخل الشقة.

ووصلت سيارة إسعاف لموقع الحادث رفقة سيارة الإطفاء، إلا أن جميع سكان الشقة والعقار بخير وخرجوا من المكان بسلام قبل انتشار النيران داخل الشقة بالكامل.

فرضت الأجهزة الأمنية كردونًا بمحيط العقار لحين الانتهاء من أعمال التبريد والفحص، مع تحرير محضر بالواقعة واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لمعرفة ملابسات الحريق.