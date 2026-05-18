قال حاكم منطقة ‌أوديسا الأوكرانية، إن المنطقة الواقعة في جنوب البلاد تعرضت لهجوم بطائرات مسيرة خلال ‌الليل ⁠وأصيب عدد من المباني السكنية.

وأضاف حاكم منطقة ‌أوديسا الأوكرانية، عبر ⁠"تليجرام"، أن المعلومات بشأن ⁠الخسائر البشرية والمادية ⁠لم تتضح بعد، وفقا لروتيرز.

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد صرح أن الصراع "يتجه نحو نهايته"، غير أن إصرار كييف على عدم تقديم تنازلات إقليمية يبقى العائق الأكبر أمام أي حل دبلوماسي.