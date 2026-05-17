لعدم الانضباط.. إحالة العاملين بمركز شباب مبارك بالإسكندرية للتحقيق

كتب : محمد البدري

11:43 م 17/05/2026

الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة با

أصدرت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، قرارًا بإحالة العاملين بمركز شباب مبارك للتحقيق الفوري، بسبب رصد مخالفات تتعلق بعدم الانضباط الإداري وسير العمل.
وجاء القرار خلال جولة متابعة مفاجئة شملت المرور على 29 مركز شباب بمختلف الإدارات الفرعية، بهدف التأكد من انتظام الأداء وتقديم الخدمات للمواطنين بالشكل اللائق.

جولات تفتيشية على 29 مركز شباب

أكدت وكيل الوزارة أن لجان المتابعة لن تتهاون مع أي تقصير في أداء الواجبات الوظيفية، مشددة على أن تطبيق قواعد الانضباط والحوكمة داخل الهيئات الشبابية أمر غير قابل للتهاون.

وشملت الجولة مراكز الشباب في ثماني إدارات فرعية هي: المنتزة، وسط، شرق، العجمي، برج العرب، الجمرك، غرب، والعامرية، حيث تم تفقد عدد من المراكز من بينها الحرمين، الأنفوشي، كرموز، الفضالي، النصر، طوسون، المعمورة، والناصرية.

إشادة بالمراكز الملتزمة

ووجهت "الشريف" الشكر لمجالس الإدارات والعاملين بالمراكز التي التزمت بالمعايير الإدارية والانضباط، مؤكدة أهمية استمرار الحفاظ على مستوى الأداء لخدمة قطاع النشء والشباب.

تطوير الأداء وتعزيز بيئة الشباب

وأوضحت وكيل الوزارة أن هذه المتابعات الدورية تستهدف تحسين الأداء وتوفير بيئة آمنة وجاذبة لممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية.
وأكدت أن مراكز الشباب تمثل ركيزة أساسية في بناء الإنسان المصري واكتشاف المواهب، بما يتماشى مع خطط الدولة للتنمية وتوجيهات وزارة الشباب والرياضة ومحافظة الإسكندرية.

صفاء الشريف شباب ورياضة الإسكندرية مركز شباب مبارك

