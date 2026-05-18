علق الفنان محمد رمضان، عن ما أثير بشأن الأنظمة الغذائية التي وضعها الدكتور الراحل ضياء العوضي "الطيبات".

وقال رمضان خلال لقائه في برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب على قناة "إم بي سي مصر"، إنه لا يعرف أي تفاصيل عنه أو عن ما يتم تداوله، مشيرًا إلى أنه كان منشغلًا خلال الفترة الماضية.

وأضاف قائلًا: "والله ما أعرف حاجة عنه او اللي قاله والله كنت مشغول جدًا".

رأي محمد رمضان في مسلسل الاختيار

وعن الأعمال الفنية والدرامية التي تابعها الفترة الماضية، أوضح أنه تابع بعض المسلسلات منها مسلسل "الاختيار" مشيدًا بأداء الفنان أمير كرارة.

وأشار إلى أن موسم رمضان الماضي 2026 شهد محاولات فنية جيدة، من بينها عرض مسلسل "أصحاب الأرض" للمخرج بيتر ميمي، مؤكدًا أنه لم يتمكن من متابعة جميع الأعمال بسبب انشغاله.

فيلم أسد آخر أعمال محمد رمضان

يُذكر أن فيلم "أسد" طُرح منذ أيام في دور العرض، وهو من تأليف شيرين وخالد ومحمد دياب، وإخراج محمد دياب، ويشارك في بطولته محمد رمضان، إلى جانب ماجد الكدواني، رزان جمال، علي قاسم، أحمد داش، كامل الباشا، وإسلام مبارك.

