أصيب شخصان، اليوم الأحد، في حادث مروري وقع إثر انقلاب سيارة ميكروباص على طريق الداخلة – شرق العوينات بمحافظة الوادي الجديد، وجرى نقلهما إلى مستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج اللازم.

إصابة شخصين في حادث مروري بطريق الداخلة

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بوصول مصابين إلى مستشفى الداخلة العام، إثر حادث مروري وقع على طريق الداخلة – شرق العوينات.

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ، للتعامل مع المصابين ونقلهما إلى مستشفى الداخلة العام، بينما باشرت الأجهزة الأمنية فحص ملابسات الحادث.

أسماء المصابين وموقع الانقلاب

تبين من الفحص الأولي أن الحادث وقع نتيجة انقلاب سيارة ميكروباص بمنطقة الكيلو 100 على طريق الداخلة – شرق العوينات، باتجاه شرق العوينات.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من: محمد علي فوزي، 33 عامًا، مهندس زراعي، ومقيم بمحافظة المنوفية، ومحمود أحمد توفيق، 47 عامًا، سائق، ومقيم بمحافظة أسوان.

إجراءات قانونية وتحقيقات النيابة

جرى نقل المصابين إلى مستشفى الداخلة العام لتلقي الرعاية الطبية، كما جرى تحرير محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والوقوف على أسباب انقلاب الميكروباص.