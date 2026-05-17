مبادرة تعليمية داخل مساجد الوادي الجديد لمراجعات الشهادة الإعدادية (صور)

كتب : محمد الباريسي

09:16 م 17/05/2026
    التعليم والأوقاف يطلقان مراجعات نهائية بمساجد الوادي الجديد
    مراجعات نهائية للإعددادية في مساجد الوادي الجديد
    تقديم مراجعات نهائية لطلاب التعليم العام بمساجد الوادي الجديد

أعلنت محافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، تنفيذ مبادرة تعليمية ومجتمعية لإقامة مراجعات نهائية لطلاب الشهادة الإعدادية داخل المساجد، تحت رعاية حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، وبالتعاون بين مديريتي التربية والتعليم والأوقاف بالمحافظة.

أهداف المبادرة

وقالت محافظة الوادي الجديد في بيان لها إن المبادرة تستهدف تعظيم الدور المجتمعي والثقافي للمساجد، وتقديم دعم تعليمي مباشر لطلاب الشهادة الإعدادية، إلى جانب التخفيف عن أولياء الأمور، والحد من الدروس الخصوصية، وتحقيق تكافؤ الفرص بين الطلاب في مختلف المناطق.

وأضافت أن تنفيذ المراجعات النهائية داخل المساجد يأتي في إطار الاستفادة من دورها كمراكز مجتمعية وثقافية بجانب دورها الديني، بما يتيح بيئة آمنة ومنظمة لمساعدة الطلاب قبل امتحانات نهاية العام.

حضور طلابي لافت

وشهدت مساجد الوادي الجديد في أول أيام المبادرة حضورًا طلابيًا لافتًا، عكس حرص الطلاب على الاستفادة من المراجعات النهائية، مع اقتراب الامتحانات وزيادة الحاجة إلى مراجعات مركزة تساعد على تثبيت المعلومات والتدريب على نماذج الامتحانات.
وأكدت المحافظة أن المبادرة تعزز مبدأ تكافؤ الفرص، خصوصًا للطلاب غير القادرين على تحمل أعباء الدروس الخصوصية، وتسهم في دعم الأسر من خلال توفير بديل تعليمي مجاني ومنظم.

مراجعات نهائية الشهادة الإعدادية الدروس الخصوصية الوادي الجديد

