أصيب طفل، اليوم الأحد، إثر سقوطه من الطابق الثاني داخل شقة سكنية بمدينة موط التابعة لمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، ما أسفر عن إصابته بكسر وجروح وسحجات متفرقة بالجسم.

وتلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوصول طفل مصاب إلى مستشفى الداخلة العام، عقب سقوطه من شقة سكنية بمدينة موط.

تفاصيل الحالة الصحية

وتبين من الفحص أن الطفل يُدعى "مسلم. ح. ح"، ويبلغ من العمر 3 أعوام، وقد تعرض لكسر في الفخذ الأيمن، وجرح قطعي بالوجه، وسحجات متفرقة بالجسم، نتيجة سقوطه من الطابق الثاني.

وجرى نقل الطفل إلى مستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، بينما تتابع الجهات المختصة الحالة داخل المستشفى للوقوف على تطوراتها.

تدخل طبي عاجل

وأكدت مصادر طبية أن مستشفى الداخلة العام استقبل الطفل فور وصوله، وجرى التعامل مع حالته وفق الإجراءات الطبية اللازمة، نظرًا لأن حوادث السقوط من الأماكن المرتفعة تتطلب سرعة في الفحص والتدخل.

متابعة للواقعة

وتواصل الأجهزة المختصة فحص ملابسات الحادث داخل مدينة موط، في إطار الإجراءات المعتادة لمثل هذه الوقائع بمحافظة الوادي الجديد.

أهمية الوقاية من حوادث السقوط

وتشير تقارير صحية إلى أن حوادث السقوط تُعد من أبرز أسباب الإصابات غير المتعمدة عالميًا، ما يستدعي ضرورة تأمين الشرفات والنوافذ داخل المنازل، خاصة في وجود أطفال صغار، للحد من تكرار مثل هذه الحوادث.