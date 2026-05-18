إعلان

أزمة مياه مؤقتة برأس سدر وأبو زنيمة بسبب كسر خط التغذية الرئيسي

كتب : رضا السيد

02:00 ص 18/05/2026

أزمة مياه مؤقتة برأس سدر وأبو زنيمة بسبب كسر خط ال

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة جنوب سيناء عن أسباب ضعف ضخ المياه بمدينتي رأس سدر وأبوزنيمة، مؤكدة أنه تم رصد كسر في خط المياه الرئيسي المغذي للمنطقة.

الدفع بفرق فنية لإصلاح الخط

وقالت المهندسة حنان عمر، نائب رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء، إنه تم الدفع بفريق فني فور تلقي شكاوى المواطنين لفحص خط المياه الرئيسي القادم من محطة غرب النفق أسفل قناة السويس، والذي يُعد من خطوط التغذية الأساسية.

وأضافت أنه جارٍ العمل على إصلاح الكسر وإعادة ضخ المياه بشكل طبيعي في أسرع وقت ممكن.

حلول مؤقتة لتأمين احتياجات المواطنين

وأوضحت نائب رئيس الشركة أنه تم تشغيل الخط الاحتياطي ومحطات التحلية كحل مؤقت لتأمين احتياجات المواطنين من المياه لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح واستبدال الجزء المتضرر من الخط الرئيسي.

مناشدة للمواطنين

وأهابت الشركة بالمواطنين ضرورة ترشيد الاستهلاك واتخاذ التدابير اللازمة لتخزين المياه مؤقتًا، مؤكدة استمرار العمل على مدار الساعة لإعادة ضخ المياه بشكل منتظم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

شركة مياه الشرب جنوب سيناء خط المياه الرئيسي رأس سدر أبوزنيمة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

نسرين طافش كاجوال وكارولين عزمي بفستان جريء.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال
زووم

نسرين طافش كاجوال وكارولين عزمي بفستان جريء.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال
حظك اليوم وتوقعات الأبراج 18-5: تحذير لهذا البرج.. ونصائح لهؤلاء
علاقات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 18-5: تحذير لهذا البرج.. ونصائح لهؤلاء
"بعد الهزيمة من نيوكاسل".. ماذا يحتاج وست هام لضمان البقاء في الدوري الإنجليزي؟
رياضة عربية وعالمية

"بعد الهزيمة من نيوكاسل".. ماذا يحتاج وست هام لضمان البقاء في الدوري الإنجليزي؟
صدفة غيّرت حياتهما.. 20 صورة من قصة حب نور الشربيني وعمرو الحلو
رياضة محلية

صدفة غيّرت حياتهما.. 20 صورة من قصة حب نور الشربيني وعمرو الحلو

ترامب ينشر صورا بالذكاء الاصطناعي لحرب يخوضها في الفضاء.. ما القصة؟
شئون عربية و دولية

ترامب ينشر صورا بالذكاء الاصطناعي لحرب يخوضها في الفضاء.. ما القصة؟

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان