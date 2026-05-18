كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة جنوب سيناء عن أسباب ضعف ضخ المياه بمدينتي رأس سدر وأبوزنيمة، مؤكدة أنه تم رصد كسر في خط المياه الرئيسي المغذي للمنطقة.

الدفع بفرق فنية لإصلاح الخط

وقالت المهندسة حنان عمر، نائب رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء، إنه تم الدفع بفريق فني فور تلقي شكاوى المواطنين لفحص خط المياه الرئيسي القادم من محطة غرب النفق أسفل قناة السويس، والذي يُعد من خطوط التغذية الأساسية.

وأضافت أنه جارٍ العمل على إصلاح الكسر وإعادة ضخ المياه بشكل طبيعي في أسرع وقت ممكن.

حلول مؤقتة لتأمين احتياجات المواطنين

وأوضحت نائب رئيس الشركة أنه تم تشغيل الخط الاحتياطي ومحطات التحلية كحل مؤقت لتأمين احتياجات المواطنين من المياه لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح واستبدال الجزء المتضرر من الخط الرئيسي.

مناشدة للمواطنين

وأهابت الشركة بالمواطنين ضرورة ترشيد الاستهلاك واتخاذ التدابير اللازمة لتخزين المياه مؤقتًا، مؤكدة استمرار العمل على مدار الساعة لإعادة ضخ المياه بشكل منتظم.