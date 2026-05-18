أعلن المهندس جمعة علي عبد الحفيظ، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، عن الموقف التنفيذي لحركة توريد واستلام الأقماح المحلية بالمواقع التخزينية على مستوى المحافظة، مؤكدًا انتظام عمليات التوريد وفق الضوابط المقررة لتأمين المخزون الاستراتيجي.

وأوضح أن إجمالي كمية الأقماح الموردة حتى اليوم بلغ 176,215.430 طن، فيما سجلت الكميات الواردة مؤخرًا 11,606.611 طن، ليصل صافي الرصيد الحالي بالمواقع التخزينية إلى 164,608.819 طن.

توزيع الكميات على الجهات التخزينية

استعرض وكيل الوزارة توزيع الكميات على الجهات المختلفة داخل المحافظة، حيث سجلت:

شركة مطاحن مصر الوسطى: إجمالي 33,572.241 طن، برصيد حالي 32,638.143 طن، ووارد يومي 1,131.427 طن.

الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين: إجمالي 83,124.162 طن، برصيد حالي 80,332.202 طن، ووارد 2,791.960 طن.

جهاز مستقبل مصر (مركز جرفس): إجمالي 693.764 طن، برصيد حالي 422.701 طن، ووارد 271.063 طن.

البنك الزراعي المصري: إجمالي 30,314.939 طن، برصيد حالي 28,629.691 طن، ووارد 1,685.248 طن.

حركة الأقماح المنقولة والتقاوي

كما أشار التقرير إلى أن إجمالي الأقماح المنقولة من المحافظة بلغ 7,133.091 طن، بالإضافة إلى كميات التقاوي التي سجلت 2,144.334 طن، مع استمرار حركة التداول بشكل منتظم.

وأكد وكيل الوزارة استمرار التنسيق بين مديرية التموين وجميع الجهات المعنية ورؤساء الأقسام لضمان كفاءة العمل واستقرار منظومة التوريد داخل المحافظة.