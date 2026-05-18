زلزال يضرب جنوب الصين واستنفار واسع لفرق الإنقاذ

فقد 3 أشخاص وأصيب 4 آخرون إثر زلزال بلغت قوته 5.2 درجة ضرب مدينة ليوتشو في منطقة جوانجشي ذاتية الحكم لقومية تشوانج بجنوب الصين.

وذكرت وكالة أنباء شينخوا، أن الزلزال وقع في منطقة رونان عند الساعة 12:21 بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي وعلى عمق 8 كيلومترات، وفق مركز شبكات الزلازل الصيني.

ودفعت السلطات بفرق الإنقاذ والإطفاء والشرطة إلى المنطقة المتضررة، كما أطلقت استجابة طوارئ من المستوى الثالث على مستوى الإقليم.

وفعلت السلطات المركزية استجابة من المستوى الرابع وأرسلت فريق عمل لدعم جهود الإغاثة.

وشاركت في عمليات الإنقاذ 51 مركبة و315 من أفراد فرق الطوارئ، بينما تواصل السلطات تقييم حجم الأضرار ومراقبة الهزات الارتدادية، وفقا لسكاي نيوز.